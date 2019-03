TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 28 maart IDR

28 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Wonder Woman’, vanaf vandaag op Netflix

Een topwijf! Voila, een uiterst bondige samenvatting van ‘Wonder Woman’.

‘Van algemeen nut’, 20u40 op Een

Ook deze week duikt Steven Van Herreweghe weer in de geschiedenis van de openbare omroep en de mensen die hier een bijzondere bijdrage aan leverden. Of dat ook leuke televisie oplevert? Dat ontdek je vanaf 20u40 op Een!

‘De wereld rond met 80-jarigen’, 20u35 op VTM

Vanavond maken de krasse knarren (en Sieg De Doncker en Olga Leyers) hun ecologische voetafdruk nog wat groter, want VTM brengt vanaf 20u35 de allerlaatste aflevering van deze realityreeks. De lustige reisvrienden sluiten af in Japan, een bestemming die werd uitgekozen door podiumbeest Mariette.

‘Oogappels’, 20u30 op NPO 1

Eerlijk, wij genieten al weken van de Nederlandse dramaserie ‘Oogappels’. Daarin krijgen we keer op keer een rake inkijk in het leven van enkele (groot)ouders en hun kinderen. Jammer dus dat het vanavond alweer de laatste aflevering is. Grote vraag daarin is of koele kikker Merel - pun intended, beestjes en zo - eindelijk ontdooit wanneer ze het huis van haar gestorven moeder leeghaalt...