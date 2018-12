TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

12 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Meg’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Actieheld Jason Statham die in de clinch gaat met een prehistorische haai die bekendstaat onder de naam Megalodon? Welke reden heb je in godsnaam nog meer nodig om deze film op te zetten?

‘De weekenden’, 21u20 op Canvas

Mag het net dat tikkeltje intellectueler zijn voor jou? Rep je dan snel naar Canvas, want zij zenden vanavond de allereerste aflevering uit van ‘De Weekenden’, een gloednieuwe reportagereeks van Joris ‘Radio Gaga’ Hessels. Daarin volgt hij negen mensen die elk op een belangrijk punt in hun leven staan.

‘Dimitri Vegas & Like Mike: Bringing the Madness 2017 - Reflections’, 23u50 op Q2

Vrijdag gaan Dimitri Vegas en Like Mike opnieuw van start met hun ‘Bringing home the Madness’-concept in het Antwerpse Sportpaleis. Wie nu al z’n dansbeentjes wil strekken in zijn of haar living, kan vanavond op Q2 terecht. Zij zenden vanaf 23u50 de liveregistratie uit van de show die ze vorig jaar speelden. Was het al maar Tomorrowland...

‘Christmas Shop Well for Less?’, 21u op BBC1

Vind jij de kerstperiode ook zo duur? Check dan snel ‘Christmas Shop Well for Less’ om 21u op BBC 1. Daarin geven presentator Alex Jones en zakenjournaliste Steph McGovern tips om te besparen zonder dat je aan kerstgezelligheid moet inboeten. Ho ho ho!