TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 23 juni IDR

23 juni 2020

16u00 1 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Tussen Eupen en Oostende’, 20u45 op Een

De verbinding tussen Eupen en Oostende is onder normale omstandigheden de drukste treinlijn van België. Doorgaans goed voor zo’n 900 passagiers, maar tijdens de lockdown was er vaak sprake van lege wagons. Lidewij Nuitten maakte vanaf 4 mei - toen bedrijven weer de deuren mochten openen - gedurende een maand ook gebruik van deze treinverbinding. Lidewij knoopte verschillende gesprekken aan onderweg, en dat leverde uiteindelijk deze reportagereeks op.

‘Unité 42', 21u35 op Een



Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van misdaadreeks ‘Unité 42'. Daarin staat nog steeds het team cybercriminaliteit van de Brusselse politie centraal. In de laatste aflevering van dit seizoen draait alles om hacker K4OS, het lief van Billie (Constance Gay). Hij lanceert een revolutionaire app die iedereen beloont die de strijd aangaat met de heersende politieke macht...

‘Le bureau des légendes’, 23u10 op Canvas



Onder het motto: ‘Omdat dinsdagavond al eens wat spannender mag zijn’, hebben ze bij Canvas vanavond een laatste maal het vijfde seizoen van de uitstekende thrillerserie ‘Le bureau des légendes’ in de aanbieding. Daarin draait alles nog altijd rond de lotgevallen van een hoop undercoveragenten van de Franse Staatsveiligheid in het buitenland.

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM



Omdat herhalingen soms ook gewoon tof zijn: wie vanavond graag Davy Gilles en zijn gezin wil zien terugkeren naar 1988 - het jaar waarin Davy twaalf jaar oud was -, zit gebeiteld bij VTM. Nadat Kürt Rogiers, Ben Segers, Herman Verbruggen, Katja Retsin en Evi Hanssen al te zien waren in deze ‘best of’-reeks van ‘Groeten uit’, is het voor deze laatste keer immers de beurt aan 1/3 van De Romeo’s!

‘Rush hour’, 20u35 op Zes



Een knotsgekke actiekomedie met Jackie Chan en Chris Tucker, die ook 22 jaar na datum nog het bekijken waard is. Voila, da’s dan ook weer duidelijk!