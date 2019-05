TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 30 mei DBJ

30 mei 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Wout! Uit de modder’, 21u45 op VTM

“Het is veel aangenamer thuis dan de voorbije maanden”, zegt Wouts vrouw Sarah aan de eettafel ten huize van Aert. En dat is te geloven. Na een moeilijke winter vol aanslepende contractonderhandelingen, reed de drievoudige wereldkampioen veldrijden een schitterend voorjaar op de weg. Dubbel goed nieuws voor Wout en zijn nageslacht: tijdens zijn hele voorjaar werd hij nauwgezet gevolgd door een cameraploeg.

‘Don’t Worry Be Happy’, 20u35 op VIER

Een bijzonder ontroerend fragment vandaag in de reeks van Peter Boeckx. De boerenbroers Louis en Hubert krijgen een zware boete van het voedselagentschap en moeten noodgedwongen stoppen naar de markt te gaan om hun groenten te verkopen. Hetgeen ze niet voor het geld, maar gewoon voor het plezier deden.

‘ XXX: Return of Xander Cage’, 20u35 op Q2

Liefhebbers van een overdosis special effects, een stevige brok actie en een hele hoop vrouwelijk schoon vinden ongetwijfeld hun gading in deze actiethriller met Vin Diesel. Diesel kruipt opnieuw in de huid van Xander Cage, die een extreem gevaarlijk wapen in handen moet zien te krijgen: Pandora’s Box.

‘Confessions of a Teenage Drama Queen’, 20u35 op VIJF

Het tegengewicht op de blinde actie van Vin Diesel en co. wordt op VIJF gegeven door Lindsay Lohan en Megan Fox. Ze spelen rivalen op een middelbare school die strijden om de trofee van het populairste meisje. Een leuk niemendalletje, zonder meer, maar met Lohan en Fox die beiden nog geen 18 waren tijdens de opnames.