TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

23 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vrede op aarde’, 22u op Eén

Zin in een talkshow? Dan ben je bij Eén aan het goede adres, want daar gaat Sven de Leijer van start met het tweede seizoen van ‘Vrede op aarde’. Net zoals vorig jaar nodigt hij een aantal gasten uit om met hem terug te blikken op het voorbije jaar. Vandaag komen Frank Raes, Wim Lybaert en Elodie Ouedraogo langs.

‘Love Actually’, 21u op VTM

Dé ultieme kerstfilm volgens ons, compleet met ronkende namen à la Hugh Grant, Keira Knightley, Emma Thompson,... Het verhaal, vraagt u? In de aanloop naar Kerstmis worden acht Londenaars gevolgd, die elk op hun eigen manier met liefdesperikelen te kampen hebben.

‘Django Unchained’, 20u40 op CAZ

We hebben het al eerder gezegd in deze rubriek, maar wij zijn fan van Quentin Tarantino. Dat CAZ vandaag ‘Django Unchained’ uitzendt, vinden wij dan ook helemaal prima. Daarin volgen we een premiejager (Leonardo DiCaprio) en slaaf Django (Jamie Foxx), die een bondgenootschap sluiten. En dat zorgt uiteraard voor heel wat spectaculaire scènes!

‘Far from the Madding Crowd’, 23u op BBC 2

Matthias Schoenaerts! Matthias Schoenaerts! Matthias Schoenaerts! Voilà, drie goede redenen om af te stemmen op BBC 2 om 23u.