TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 27 november

27 november 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Irishman’, vanaf vandaag op Netflix

Of ‘The Irishman’ effectief een Oscar (of twee, drie, tien, ...) gaat binnenhalen? Dat weten we pas over enkele maanden, maar filmcritici zijn het er alvast over eens da de prent wél een grote kanshebber is. Want ja, regie van Martin Scorcese en Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci in de hoofdrollen, dat is simpelweg een succesrecept. Voeg daar nog eens een verhaal bij waarin de georganiseerde misdaad in het Amerika van na de tweede wereldoorlog centraal staat, en je weet gewoon dat deze film haast ‘incontournable’ zal zijn. Al weet je natuurlijk nooit hoe ‘Viva Boma’ het doet...

‘Eenzaam’, 21u20 op Canvas

‘Ik ben zo eenzaam zonder jou’: Will Tura zong het, Xavier Taveirne maakte er een vierdelige docureeks rond. In deze tweede aflevering focust de presentator op mensen tussen 25 en 45 jaar. Daaruit blijkt vooral dat dit een generatie is die heel erg gewrongen zit met de verwachtingen waaraan ze moeten voldoen. Het VRT-gezicht probeert uit te vogelen hoe dat komt. Go Xavier!

‘Code van Coppens’, 20u40 op VTM

Een escape room op tv, dat is de korte samenvatting van ‘Code van Coppens’, het nieuwste programma van Staf en Mathias Coppens. In deze vijfde aflevering sturen Staf en Mathias vier bekende collega’s (zogezegd) naar de zuidpool. Laura Tesoro en Sam De Bruyn nemen het op tegen Bab Buelens en Vincent Banic in een kamer vol puzzels, opdrachten en proeven, die ze om ter snelst tot een goed einde moeten brengen. Of Vincent ook op de knie gaat voor Bab zoals Jens Dendoncker enkele weken geleden? Dat ontdek je vanaf 20u40 op VTM!

‘Forever Young’, 20u35 op VIER

Elk jaar trekken honderden Vlaamse jongeren de wereld in, hun dromen achterna. Maar soms gaat er op dat onvergetelijk avontuur helaas ook iets heel erg mis... Waardoor die prachtige trip plots een doodvonnis betekent. In ‘Forever Young’ reist Frances Lefebure hen achterna. Samen met broers, zussen, ouders of beste vrienden maakt ze die laatste reis opnieuw. Onderweg houden ze de warme herinneringen aan de overledene springlevend. Pakkende televisie? We dachten het wel, ja.

‘The man who saw too much’, 23u45 op BBC 1

Kan al het bovenstaande jou gestolen worden en wil je liever een documentaire kijken? Dan kan je ook afstemmen op BBC 1, want zij zenden ‘The man who saw too much’ uit. Daarin vertelt de Sloveense schrijver Boris Pahor - met z’n 106 lentes de oudste nog levende overlever van de concentratiekampen - over hoe hij aan de dood ontsnapte in het concentratiekamp van Natzweiler en zijn strijd tegen fascisme en de nazi's. Geloof ons: hier werden wij zelfs even stil van.