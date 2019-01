TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

01 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Tidying up with Marie Kondo’, vanaf vandaag op Netflix

Ja, we weten het: een programma over opruimen is nu niet meteen erg sexy of spannend om het nieuwe jaar mee in te zetten. Maar wij denken vooral aan de praktische kant. Na dat stevige feestje van gisteren - en bijhorende kater van vandaag - is het fijn als we niet zelf moeten nadenken over hoe we onze varkensstal weer presentabel gaan maken.

‘Eigen kweek’, 20u30 op Een

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vanavond zendt Een ein-de-lijk het derde en laatste seizoen van ‘Eigen Kweek’ uit. Daarin beseft Chantal (Maaike Cafmeyer) dat de familie Welvaert wel degelijk wiet heeft gekweekt. Chantal gaat aan de slag om bewijzen te verzamelen. Daarbij wordt ze ook geholpen door ne flik uit Antwaarpe: René Vanderlinden (Peter Van den Begin). Zal Chantal in haar opzet slagen? Je ontdekt het de komende zes weken!

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

Nadat Jani vorige week nog klaagde dat de kleerkast van Valeska - de vriendin van Niels Albert - veel te veel mooie stuks bevatte, lijkt de stijlgoeroe deze week met Luc (52) en Lydie (62) het andere uiterste te hebben gevonden. Lydie is namelijk dol op alles wat met katten te maken heeft, minirokjes en diepe decolletés. En om de nachtmerrie helemaal compleet te maken, wil ze ook nog eens dat de kledij van haar partner Luc met haar matcht.

‘The Witches of Eastwick’, 22u25 op Zes

Zin om tegelijkertijd te griezelen en te lachen? Dan zit je goed bij Zes, want zij zenden vanaf 22u25 ‘The Witches of Eastwick’ uit. Het verhaal? Alexandra (Cher), Jane (Susan Sarandon) en Sukie (Michelle Pfeiffer) zijn drie alleenstaande dames die heel graag hun ‘mister right’ willen tegenkomen. Hun gebeden lijken verhoord, want op een dag arriveert Daryl Van Horne (een magistrale Jack Nicholson) vanuit New York in hun dorpje. Dat Daryl niet is wie hij lijkt te zijn, had u ongetwijfeld zelf al geraden.

‘Luther’, 22u op BBC 1

In 2018 werd Idris Elba door het Amerikaanse blad People verkozen tot ‘Sexiest Man Alive’. Meer reden om naar de politiereeks ‘Luther’ te kijken heb je in feite niet nodig. Omdat het 1 januari is, laten we echter ons hart spreken en geven we nog mee dat de reeks dit keer focust op enkele gruwelijke moorden in Londen.