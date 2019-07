TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 30 juli IDR

30 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Picnic at Hanging Rock’, 22u op Canvas

Ja, dit is een Australisch verhaal uit 1967. Maar dat wil niet zeggen dat dit een suffige, gedateerde tv-adaptatie is. Integendeel. Deze reeks werd niet alleen prachtig in beeld gebracht, ook de soundtrack en de acteerprestatie van ‘Game of thrones’-actrice Nathalie Dormer zijn uitermate geslaagd. We moeten dan ook met spijt in het hart melden dat Canvas vanavond alweer de laatste dubbelaflevering uitzendt...

‘Telefacts zomer’, 22u45 op VTM

Een nieuwe week, een nieuwe ophefmakende buitenlandse reportage die wordt ingeleid door Julie Colpaert. Dit keer zoekt de Israëlische filmmaker Itamar Rose voor ons uit wat er nodig is om viraal te gaan op YouTube. Hoe dat allemaal precies in z’n werk gaat, ontdek je vanaf 22u45 op VTM!

‘De Roelvinkjes’, 21u25 op Vijf

Nadat we eerder al mochten binnengluren bij André Hazes en z’n gezin, schotelt Vijf ons vanaf vanavond ‘De Roelvinkjes’ voor. In die serie maken we kennis met volkszanger Dries Roelvink en z’n veelbesproken gezin. Wij zijn benieuwd!