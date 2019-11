TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 19 november IDR

19 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Het huis’, 20u40 op Eén

Hoera voor Eric Goens, want hij heeft alweer een nieuw seizoen gemaakt van z’n fel gesmaakte reportagereeks ‘Het huis’. Nadat vorige week Niels Destadsbader z’n hart op tafel legde, is het deze week de beurt aan ‘Boer zkt vrouw’-presentatrice Dina Tersago. Of dat, net als de voorbije weken, ook spannende televisie oplevert, ontdek je vanaf 20u40 op Eén.

‘Wat een dag’, 23u05 op VTM

Onlangs bracht Luna, de dochter van Willy Sommers, een prachtig liedje voor haar papa in ‘Wat een dag’. All the feels wat ons betreft, dus we zijn benieuwd of presentator Davy Parmentier vanavond weer zo’n emotioneel momentje in z’n show heeft. Dat ontdekt u zelf vanaf 23u05!

‘Twelve monkeys’, 22u50 op Q2

Science fiction met Brad Pitt en Bruce Willis, geregisseerd door ‘Monthy Python’-lid Terry Gilliam. Hoeveel redenen moeten we u feitelijk nog geven voor u als de bliksem naar Q2 zapt?

‘Half past dead’, 20u40 op CAZ

Eén man, één gelaatsuitdrukking: zo kan je de acteerprestaties van actieheld Steven Seagal het best omschrijven. Al neemt dat niet weg dat de man in ‘Half past dead’ een niet onaardige prestatie levert. Het verhaal: Steven speelt (uiteraard) hoofdpersonage Sasha Petrosevitch, die op zijn eentje alle onschuldigen redt. Je moet het maar doen, denken wij dan.

‘Plastic surgery undressed’, 23u45 op BBC 1

Heb jij meer zin in een docureeks? Als je kan wakker blijven, dan heeft BBC 1 het uitstekende ‘Plastic surgery undressed’ in de aanbieding. Het Ierse model Vogue Williams en journalist Mobeen Azhar proberen in deze vierdelige serie feit en fictie over plastische chirurgie van elkaar te onderscheiden. Vanavond ligt de focus op neuscorrecties. Wij hebben ondertussen dan maar beslist dat we meer dan tevreden zijn met ons reukorgaan hé!