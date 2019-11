TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 30 november IDR

30 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Star Wars: The Force Awakens’, 20u30 op VTM

Eerlijk? Wij hebben nog nooit een ‘Star Wars’-film gezien. Maar gelukkig hebben we vrienden die wél fan zijn, want zij verzekeren ons dat ‘Star Wars: The Force Awakens’ heel erg de moeite is. Alleen al omdat Harrison Ford in de huid kruipt van Indiana... euhm, Han Solo!

‘De Battle’, 20u10 op VIER

Een Nederlands-Belgische spektakelshow! James Cooke en Gert Verhulst! Katja Schuurman en Najib Amhali! Complexe uitdagingen tot een goed einde brengen. Zoals vorige week bijvoorbeeld, toen Gert Verhulst alle Belgische en Nederlandse inzendingen van het Eurovisiesongfestival moest kunnen herkennen. ‘t Is gebeurd: wij hebben ‘De Battle’ kort omschreven.

‘Titanic’, 20u25 op Vitaya

Tenzij je onder een steen geleefd hebt, weet je waarschijnlijk hoe het verhaal van ‘Titanic’ afloopt. Wij weten het - net als alle mensen die boven de steen leven - ook, maar we gaan straks toch naar Vitaya kijken. Er is immers één belangrijke vraag waar wij nog steeds een antwoord op willen: konden Rose (Kate Winslet) en Jack (Leonardo DiCaprio) nu wel of niet met hun tweetjes op die deur dobberen?

‘David Bowie: Cracked Actor’, 23u40 op NPO 3

We hebben het al vaak gezegd, maar volgens ons kan er nooit genoeg David Bowie op televisie te bewonderen zijn. De Nederlandse zender NPO 3 is het gelukkig met ons eens, want zij zenden vanavond ‘David Bowie: Cracked Actor’ uit. Daarin zoomt documentairemaker Alan Yentob in op 1975, de periode waarin Bowie niet alleen het hardste worstelt met zijn cocaïneverslaving, maar waarin hij ook een boeiende creatieve periode doormaakt. Aanrader!