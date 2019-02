TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

20 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘A star is born’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

In dit tragische liefdesverhaal speelt Bradley Cooper - die de film ook regisseerde - de aan lager wal geraakte countryster Jackson Maine. Maine ontdekt/wordt verliefd op de onbekende, worstelende artieste Ally (Lady Gaga). Ze heeft haar droom om het te maken in de muziekwereld zo goed als opgegeven, tot Jack haar aanmoedigt haar plek in de spotlights op te eisen. Wanneer dit lukt, begint hun liefdesrelatie echter scheurtjes te vertonen. Jack voert een innerlijke strijd en heeft moeite met het feit dat hij steeds meer in haar schaduw komt te staan. Deze film maakt kans op enkele Oscars. Of dat ook terecht is, kan u vanaf vandaag niet alleen in de cinema beoordelen, maar ook als klant van Proximus en Telenet. Woeptiedoe!

‘Misdaaddokters’, 21u20 op Canvas

Ja, wij zijn fan van het uitstekende ‘Misdaaddokters’, de nieuwste reportagereeks van Gilles De Coster. Vanavond vraagt Gilles z’n experten hoe ze grootschalige humanitaire crisissen hebben beleefd: massagraven na de genocide in Kosovo, maar even goed de aanslagen in Maalbeek en Zaventem. Vrolijk word je er niet van, maar ‘t is wel zeer goed gemaakte, interessante televisie!

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

Seksuele voorlichting is nooit makkelijk, en al zeker niet op basisschool ‘Den Akker’, zo blijkt in de aflevering van ‘De luizenmoeder’ die vanavond op de buis is.

‘Gent West’, 21u35 op Vier

Vorige week was te zien hoe Véronique haar vete met de familie Jacobs (alweer) nieuw leven inblies door een mislukte moordaanslag op Kevin - de moordenaar van haar dochter Luna - te organiseren. Dat kunnen Kevin en co. uiteraard niet zomaar laten gebeuren...

‘Heartbound’, 22u55 op NPO 2

Je zou het niet verwachten, maar ruim 900 Thaise vrouwen vonden de liefde van hun leven in Jutland, godbetert. En zeggen dat het allemaal begon met de Thaise Somnai, die 25 jaar geleden met de Deen Niels trouwde die in het land van de glimlach op seksvakantie was. ‘Heartbound’ laat zien hoe Somnai, eenmaal aangekomen in het Hoge Noorden, zich ontpopte tot koppelaarster.