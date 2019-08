TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 28 augustus IDR

28 augustus 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Hector’, 20u55 op Eén

In het gezegende jaar 1987 werd niet alleen de vrouw geboren die vandaag uw tv-tips schrijft, maar het was ook het jaar waarin regisseur Stijn Coninx de wereld liet kennismaken met de eerste Urbanus-film. In ‘Hector’ kruipt Urbanus in de huid van - jawel - Hector, een jongen die 35 jaar geleden door zijn ouders naar het weeshuis werd gebracht voor een behandeling tegen de pokken. Helaas zijn ze hun zoon nooit komen halen, waardoor hij daar nog steeds zit. Tot tante Ella (Sylvia Millecam) aan hem denkt en hem gaat halen om mee te helpen in de bakkerij van haar overwerkte man Achiel (Frank Aendenboom). Nog choco!

‘Goed verlof’, 22u05 op VTM

Wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, tiens. Zij gaan in ‘Goed Verlof’ aan de slag om mensen te helpen met hun zoektocht naar de ideale vakantie. Vanavond is het de beurt aan Guga om het probleem van Saverio en Bianca op te lossen. Saverio is de reisleider van een vriendengroep van zes, maar hij is het gezeur van groepslid en zelfverklaarde diva Bianca meer dan beu...

‘Grey’s anatomy’, 20u35 op Vijf

De langstlopende ziekenhuisreeks ter wereld is terug. Merci Vijf, merci!