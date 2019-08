TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 26 augustus IDR

26 augustus 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Familie’, 20u op VTM

Hoera, ‘Familie’ is terug en begint het nieuwe seizoen met een extra lange aflevering!

‘Huizenjagers’, 19u45 op Vier

Niet alleen bij VTM halen ze vanavond een blik nieuwigheden boven, ook concurrent Vier gaat ervoor. Zij starten immers met het vijfde seizoen van de vastgoedwedstrijd ‘Huizenjagers’. In deze eerste aflevering gaan niemand minder dan Patje Krimson en zijn Loredana op zoek naar een stulpje zonder trappen. Nu ja, zolang die piano er maar binnen kan zeker?

‘De rechtbank’, 20u35 op Vier

Ben je na ‘Huizenjagers’ te lui om te zappen? Geen probleem, want je kan gewoon blijven kijken! Vier pakt daarna immers uit met nieuwe afleveringen van onze favoriete docureeks ‘De rechtbank’. Geert Vandaele van de politierechtbank in Veurne (de rechter op de bovenstaande foto, jawel) is opnieuw van de partij. Zolang hij ons geen boete uitschrijft: helemaal prima!

‘Tricky Dick’, 22u45 op NPO 2

Geen zin in een reeks; maar wel in een uitstekende historische docu? Zap dan snel naar NPO 2, want vanaf 22u45 brengt de Nederlandse zender het eerste deel van de vierdelige documentairereeks ‘Tricky Dick’ op de buis. Daarin wordt de opkomst en val van Richard Nixon, de 37ste Amerikaanse president, onder de loep genomen. Knap gemaakt portret, dat denken wij ervan.

‘Poldark’, 21u30 op BBC 1

Boehoe! De laatste aflevering van het laatste seizoen van ‘Poldark’! Dus boehoe again, want waarschijnlijk zien we de blote bast van hoofdrolspeler Aidan Turner nooit meer weer!