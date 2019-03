TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

01 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Ook deze week blijkt de vijver aan zangtalent in Vlaanderen nog lang niet leeggevist. Voor de vierde week op rij gaan coaches Natalia, Alex Callier, Koen Wauters en Bart Peeters op zoek naar die ene superstem om hun team te versterken. Of hen dat ook lukt - al dan niet met de nodige sabotage -, ontdek je vanaf 20u40 op VTM!

‘Temptation Island’, 20u50 op Vier

Kan al dat gezang jou gestolen worden, maar ben je wel benieuwd hoe het spel der verleiding gespeeld wordt? Dan moet jij afstemmen op ‘Temptation Island’, want daar krijgen de koppels voor de allereerste keer een ‘vuurkampmoment’ voorgeschoteld...

‘Flikken Maastricht’, 20u35 OP NPO 1

In ‘Undercover’ kruipt een Nederlandse crimineel de grens over, maar dat kan ook in de omgekeerde richting, zo blijkt. Kijk maar naar de seizoensfinale van de 13de seizoen van ‘Flikken Maastricht’. Daarin gaan Wolfs (Victor Reinier) en Eva (Angela Schijf) op zoek naar een moordenaar. En tijdens die zoektocht ontdekten ze een Belgische link...

‘Too young to die: Chester Bennington’, 22u35 op Arte

Op 20 juli 2017 raakte bekend dat Chester Bennington, de frontman van metalband Linkin Park, zich had opgehangen. De zanger - die z’n hele leven met depressies kampte - werd gevonden door z’n huishoudster op de dag dat ‘Soundgarden’-frontman Chris Cornell - een goede vriend van Chester - 53 zou zijn geworden. In ‘Too young to die: Chester Bennington’ gaat de Duitse documentairemaker Frank Diedrichs dieper in op het leven van de betreurde ster.