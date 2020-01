TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 20 januari IDR

20 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Curb your enthusiasm S10’, vanaf vandaag op Play

You love it or you hate it, maar ondertussen is de Amerikaanse comedyreeks ‘Curb your enthusiasm’ toch maar mooi aan haar tiende seizoen toe. Daarin maakt Larry David als vanouds weer problemen met iedereen die hij tegenkomt, wat voor heel wat gênante/grappige momenten zorgt. Aandachtige kijkers herkennen tussen de castleden ook Laverne Cox, die de rol van Sophia Burset speelde in ‘Orange is the new black’.

‘Tussen oorlog en leven’, 20u40 op Eén

Rudi Vranckx is al dertig jaar oorlogsjournalist en probeert de ellende aan de frontlinie tot in de Vlaamse huiskamers te brengen. En dat is ook in ‘Tussen Oorlog en Leven’ niet anders. Wat dit programma dan toch uniek maakt? Voor het eerst in zijn carrière neemt Rudi drie weken lang twee BV’s mee naar een conflictgebied. Na ‘Thuis’-actrice Katrien De Ruysscher en ‘De behandeling’-acteur Geert Van Rampelberg is het deze week de beurt aan zakenman Wouter Torfs en Radio 2-presentatrice Cathérine Vandoorne. Zij gaan met Vranckx naar Afghanistan, waar ze ontdekken wat de tol is van de jarenlange terreur van de taliban...

‘Procureurs’, 21u20 op Canvas

We hebben hier al lof gezongen over ‘Strafpleiters’ en ‘Misdaaddokters’, de vorige reportagereeksen van Gilles De Coster. En jawel, dat gaan we ook blijven doen voor ‘Procureurs’, waarin Gilles praat met procureurs of parketmagistraten. Na de (alweer) straffe aflevering van vorige week vertellen de procureurs deze keer hoe ze aan hun specialisatie komen.

‘Mr Robot S3', 00u25 op Q2

Hoera voor Q2, want zij zenden de eerste aflevering uit van het derde seizoen van de misdaadserie ‘Mr Robot’. Daarin draait alles nog steeds rond een collectief van hackers dat wordt geleid door - jawel - Mr Robot. Een rol die wordt gespeeld door Rami ‘Freddie Mercury’ Malek. Dit seizoen krijgt Malek trouwens het gezelschap van ‘Vinyl’-ster Bobby Cannavale. Als dat maar goedkomt...

‘Per seconde wijzer’, 20u05 op NPO 2

Tot slot: meer zin in een quiz? Dan is het nieuwe seizoen van ‘Per seconde wijzer’, dat vanavond van start gaat op de Nederlandse zender NPO 2, misschien wel iets voor jou. Daarin moeten de spelers nog steeds pittige vragen beantwoorden terwijl de seconden ondertussen wegtikken. Of ze een berg euro’s, dan wel een (in onze ogen) stomme klok mee naar huis krijgen, ontdek je vanaf 20u05!