TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

09 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Nachtwacht’, 22u05 op Canvas

In een ver verleden - van 2003 tot 2005 om precies te zijn - presenteerde Jan Leyers de talkshow ‘Nachtwacht’, waarin er telkens gedebatteerd werd over belangrijke thema’s. Vanavond gaat Jan daar opnieuw mee van start en draait het rond privacy. Is dat nu wel of niet passé? Wij hopen het tweede...

‘Mean Girls’, 20u25 op Vitaya

In feite hoeven we deze klassieker niet meer voor te stellen, maar omdat we toffer zijn dan je zou verwachten, doen we het toch. De film draait rond Cady Heron (Lindsay Lohan), die als 15-jarige voor het eerst op de middelbare school terechtkomt. Cady raakt bevriend met de populaire Plastics, maar dat loopt niet geheel volgens plan wanneer er een mooie jongen in het spel komt...

‘Frans Bauer in China’, 21u35 op NPO 1

We geven het grif toe: op zaterdagavond is ‘Frans Bauer in China’ onze ultieme guilty pleasure. In de alweer vijfde aflevering van deze serie zijn Frans en z’n echtgenote Mariska nog steeds in Hong Kong. Of ze ook effectief in China zullen geraken weten we (nog) niet, maar vanavond zoeken de zanger en z’n echtgenote uit hoe het is om in Hong Kong te leven. Na de aflevering waarin Frans zich ouutte als grote fan van actieheld Bruce Lee - maar diens naam wel consequent uitsprak als Broesli -zijn we er nu al zeker van dat dit epische televisie gaat opleveren.

‘David Bowie: Finding Fame’, 22u op BBC 2

Na ‘Five Years’ uit 2013 en ‘The Last Five Years’ uit 2017 blikt documentairemaker Francis Whately in dit laatste deel van z’n trilogie terug op de periode waarin David Robert Jones zichzelf omtoverde tot een van de grootste genieën die de muziekwereld ooit gekend heeft: David Bowie.