TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 3 augustus IDR

03 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘School of Rock’, 20u35 op Een

De leukste film met Jack Black? Volgens ons is dat - zonder twijfel - ‘School of Rock’. Daarin speelt de man Dewey Finn, een weinig succesvolle rockzanger. Omdat Dewey de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, doet hij zich voor als leraar en weet zo een baan te versieren op een prestigieuze uniformschool. Jack Black werd voor deze rol genomineerd voor een Golden Globe, en da’s niet meer dan terecht. Hell yeah!

‘Bancroft’, 20u40 op Canvas

We hebben het al eerder gezegd, maar wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een spannende thrillerserie. En het werkt om dingen te herhalen, want bij Canvas hebben ze naar ons geluisterd! Zij zenden vanavond immers de eerste twee afleveringen uit van het uitstekende ‘Bancroft’ uit. Die reeks draait volledig rond superflik DCI Elizabeth Banks (Sarah Parish) en de zaken die op haar pad komen...

‘Zootopia’, 20u30 op VTM

Een animatiefilm over diertjes! Voila, zeg nu nog eens dat wij niet kort en bondig kunnen zijn.

‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’, 20u25 op VIER

Ook deze zaterdag zet VIER volop in op tovenaarsleerling Harry Potter. En dus kunnen we de tweede film uit de franchise vanaf 20u25 op de zender bekijken. Daarin hoort Harry plots een stem in zijn hoofd. Minder drinken is misschien de oplossing, but who are we to judge?

‘Brooklyn’, 23u20 op BBC 1

In dit romantische drama volgen we het wel en wee van Ellis (Saoirse Ronan), die in de jaren ‘50 de oversteek maakt van een klein dorpje in Ierland naar de Amerikaanse grootstad New York. Dan is de vraag natuurlijk of Ellis haar draai kan vinden in die heel nieuwe wereld... Voor u ons verwijt dat we voor een kleffe film kiezen: dit verhaal wordt naar een hoger niveau getild door het acteertalent van Saoirse. Het leverde haar immers zowel een Oscarnominatie als eentje voor de Golden Globes op. Een straffe madam in een straffe film? We dachten het wel!