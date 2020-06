TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 4 juni IDR

04 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Brooklyn Nine-Nine S6', vanaf vandaag op Netflix



Het zag er een tijdlang naar uit dat er nooit een zesde seizoen zou komen van deze komische Amerikaanse politiereeks, maar gelukkig waren de goden ons gunstig gezind. Nine-Nine!

‘De Columbus’, 20u20 op Een

Zijn wij blij dat ‘De Columbus’ ook voor het derde jaar van stal werd gehaald. Wij vinden de reportagereeks van Wim Lybaert - waarin hij er iedere week met een andere gast op uit trekt in zijn tot mobilhome omgebouwde bus - een leuk staaltje televisie. Nadat vorige week Tijs Vanneste - the artist also known as Van Echelpoel - langskwam, is het deze keer de beurt aan Maaike Cafmeyer om op pad te gaan met Wim.Of dat ook leuke televisie oplevert, ontdekt u vanaf 20u20 op Een!

‘Ronnie Wood: somebody up there likes me’, 23u10 op Canvas



Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Canvas brengt immers een docu over ‘Rolling Stones’-gitarist Ronnie Wood op de buis, waarin reportagemaker Mike Figgis inzoomt op het turbulente leven van de (hoog)bejaarde rocker. Dolletjes!

‘Wat als?’, 20u35 op VTM

Wat als... ze bij VTM nog eens het eerste seizoen van ‘Wat als?’ zouden herhalen? Sinds vandaag geen hypothetische vraag meer, want de zender doet precies dat. Welle content, want dit is nog steeds heerlijke televisie!