TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 24 december

24 december 2019

‘Robbie Williams: the Christmas present’, 22u15 op Eén

Hij heeft een kerstplaat jarenlang krampachtig vermeden, maar het gezeur van de fans deed Robbie Williams dit jaar overstag gaan. Meer zelfs: de man bracht met ‘It’s not the Robbie Williams Christmas show’ een seizoensgebonden spektakel op de planken in Londen. Bij Eén zenden ze niet alleen dat verslag uit, aansluitend is ook een exclusief interview te zien dat Siska Schoeters met Robbie had. We’re not jealous, you are!

‘Cirque du Soleil: Kurios - Cabinet of Curiosities’, 21u15 op Canvas

Probeer jij jezelf in allerlei bochten te wringen om het jaarlijkse familiediner in vrede te laten verlopen? Dan kan ‘Kurios’, de spektakelshow van cirque du Soleil je misschien nog het een en ander bijbrengen ;-)

‘Home alone’, 20u35 op VTM

Ja, ook dit is zo’n klassieker waar je niet onderuit kan. Maar waarom zou je ook, want dit verhaal blijft gewoon leuk. Alles draait om de achtjarige Kevin McAllister (Macaulay Culkin). Hij wordt per ongeluk thuis achtergelaten wanneer zijn familie op vakantie vertrekt. Op korte tijd leert hij niet alleen om voor zichzelf te zorgen, en neemt hij het zelfs op tegen twee inbrekers met enkele sluwe valstrikken. Wij blijven ons vooral verbazen over het feit dat een van je kinderen vergeten in 1990 nog heel gewoon was...

‘Ice age: continental drift’, 20u35 op Q2

Hoeft het op kerstavond allemaal niet zo ernstig? Dan kan je gelukkig ook op Q2 afstemmen. Daar zenden ze immers het vierde deel van de ‘Ice age’-franchise uit. Daarbij draait het als vanouds om vrienden Diego, Manny en Sid. Zij raken hun kudde kwijt wanneer het hele continent op drift geraakt na een aardbeving. Het begin van een avontuurlijke toch naar huis, waarbij ook enkele nieuwe - en kleurrijke - personages hun intrede maken.