TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 13 juli

13 juli 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken.

‘Speed’, 22u50 op VTM

Dol op actiefilms? Dan ben je vanavond bij VTM aan het juiste adres, want zij zenden ‘Speed’ uit. Daarin volgen we agenten Jack (Keanu Reeves) en Harry (Jeff Daniels). Op een dag bevrijden ze een aantal mensen die vastzitten in een lift. Wat ze niet weten is dat ze daarmee een plan van crimineel Howard Payne (Dennis Hopper) saboteren. Hij bedenkt een nieuw duivels plan, waarbij buschauffeur Annie Porter (Sandra Bullock) nooit trager dan tachtig kilometer per uur mag rijden...

‘Vidange perdue’, 22u10 op Vitaya

Wie ons een beetje kent, weet dat wij zelden tekenen van menselijke emotie vertonen. Maar bij ‘Vidange perdue’ durven die wél op te duiken. Een wondermooi verhaal, waarin wijlen Nand Buyl als tachtiger Lucien de pannen van het dak speelt. Hij wil na de dood van zijn vrouw alleen thuis blijven wonen. Dat valt hem best wel zwaar, tot Lucien zijn buurvrouw Sylvia (Marijke Pinoy) leert kennen...

‘Kurt Cobain: montage of heck’, 23u20 op NPO 3

Hij mag dan ondertussen 25 jaar dood zijn, toch blijft Kurt Cobain een van de meest fascinerende muzikanten van de voorbije decennia. En van interessante mensen worden (nu en dan) ook interessante documentaires gemaakt. Zoals deze parel van de Amerikaanse cineast Brett Morgan over het leven en de carrière van de man achter Nirvana. Aanrader!

‘Atlanta S2’, 23u op BBC 2

Jep, wij zijn fan van Donald Glover. En dus jubelt ons hartje bij de wetenschap dat BBC 2 vanavond het tweede seizoen van ‘Atlanta’ begint uit te zenden. In die reeks draait het nog steeds rond rapper Earnest Marks (den Donald), die ervan droomt om door te breken in de hiphopwereld.