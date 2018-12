TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

19 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mona Lisa Smile’, vanaf vandaag op Netflix

Vanaf vandaag kan je op Netflix terecht voor een van onze favoriete films met Julia Roberts. In ‘Mona Lisa Smile’ kruipt de actrice in de huid van Katherine, een professor kunstgeschiedenis in de fifties. Katherine gebruikt haar lessen om haar studenten te inspireren en hen aan te moedigen om verder te kijken dan hun neus lang is. Al snel blijkt Katherine ‘a force to be reckoned with’. Geloof ons: topfilm!

‘Over Eten’, 20u40 op Eén

In de voorlaatste aflevering van dit reportagemagazine werpt presentator Kobe Ilsen dit keer een blik achter de schermen bij het staatsbanket dat door ons vorstenpaar werd georganiseerd naar aanleiding van het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron.

‘Dance as One’, 20u35 op VTM

Toegegeven: zelfs als we er geld voor zouden krijgen, dan zouden wij nog niet synchroon kunnen dansen. Daarom dat we best wel bewondering hebben voor de laatste drie crews die het vanavond tegen elkaar opnemen in ‘Dance as One’. Zij strijden in de finale om de hoofdprijs van 50.000 euro. Wij zijn benieuwd wie wint!

‘Inside British Vogue’, 22u20 op Vitaya

Geen zin om je te verdiepen in film, voedsel of in synchrone dansexploten? Dan kan je vanaf 22u20 op Vitaya terecht voor ‘Inside British Vogue’. Daarin gunt reportagemaker Richard Macer ons een blik achter de schermen van het Britse Vogue, één van de meest toonaangevende modebladen ter wereld. Ondertussen heeft hoofdredactrice Alexandra Shulman het blad verlaten, maar laat dat de pret vooral niet drukken!