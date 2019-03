TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

02 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Interstellar’, 19u50 op Vier

Fans van het betere ‘Science Fiction’-werk kunnen vanavond afstemmen op VIER, want zij zenden ‘Interstellar’ uit. Daarin kruipt Matthew McConaughey in de huid van Cooper, een ex-astronaut. Hij krijgt de opdracht om samen met enkele anderen een planeet te zoeken waar de mens kan leven, want de aarde is na een grote milieuramp helaas onbewoonbaar geworden. Hoera, een film voor de klimaatspijbelaars!

‘She’s the man’, 20u25 op Vitaya

Voor Disneysterretje Amanda Bynes helemaal begon te flippen, had ze - net als Lindsay Lohan bijvoorbeeld - een aardige carrière opgebouwd in de filmwereld. En omdat we toch liever aan de normale dan aan de wacko Amanda denken, helpt Vitaya ons een handje. Zij zenden vanaf 20u25 immers de geestige komedie ‘She’s the man’ uit. Daarin speelt Bynes de tiener Viola, die zich vermomt als haar tweelingbroer Sebastian om toch maar te kunnen voetballen. Heeft u toch nog een extra argument nodig om deze film op te zetten? Dan hebben wij welgeteld vijf woorden voor u: ook Channing Tatum doet mee.

‘Marshland’, 23u45 op NPO 2

Wie onze tv-tips een beetje volgt, die weet dat wij een goed moordmysterie op tijd en stond wel kunnen smaken. En daarom willen we ook van harte de uitstekende Spaanse thriller ‘Marshland’ aanraden. Daarin trekken we naar Zuid-Spanje in het jaar 1980. Voor wie zich daar niets kan bij voorstellen: da’s het jaar waarin John McEnroe drie weken lang een betere tennisser was dan Bjorn Borg, de toenmalige BRT van start ging met teletekst en de Nederlandse pornoster Bobbi Eden werd geboren. Om maar te zeggen: een interessante periode. En da’s meteen ook het minste wat je kan zeggen van de lijken én de speurders in ‘Marshland’. Benieuwd? Dan moet je kijken, tiens!