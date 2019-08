TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 2 augustus IDR

02 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Otherhood’, vanaf vandaag op Netflix

Drie moeders die onverwachts hun kinderen gaan bezoeken. Voila, da’s de premisse van de film ‘Otherhood’. Al is het meest opmerkelijke in deze prent niet zozeer het verhaal, maar wel Felicity Huffman. Zij zorgde er eigenhandig voor dat de film, die normaal in april zou uitkomen, een latere releasedatum kreeg toebedeeld. De reden? Felicity moest haar betrokkenheid toegeven in het ‘College admissions bribery’-schandaal, waarbij rijke Amerikanen steekpenningen toestopten aan elitescholen om hun kinderen toe te laten. Alleen al qua ramptoerisme: niet te missen!

‘Pitch Perfect’, 21u40 op VTM

Als er iemand aan ons vraagt hoe we ‘Pitch Perfect’ zouden omschrijven, dan kunnen we het kort houden: ‘Glee’, maar dan grappiger én gemener. Het verhaal draait in deze film rond twee rivaliserende a-capellagroepen, de Barden Bellas en de Treblemakers. Zij willen beiden een belangrijke, internationale zangwedstrijd winnen. En dat zorgt uiteraard voor de nodige portie drama en sensatie!

‘Titanic’, 20u35 op Q2

Tenzij je onder een steen geleefd hebt, weet je waarschijnlijk hoe het verhaal van ‘Titanic’ afloopt. Wij weten het - net als alle mensen die boven de steen leven - ook, maar we gaan straks toch kijken. Er is immers één belangrijke vraag waar wij nog steeds een antwoord op willen: konden Rose (Kate Winslet) en Jack (Leonardo DiCaprio) nu wel of niet met hun tweetjes op die deur dobberen?

‘Fosse/Verdon’, 22u op BBC 2

Omdat er niets verkeerd is met een dramaserie op tijd en stond, moeten ze bij BBC 2 gedacht hebben. En daarom start de Britse zender vanavond met de eerste twee afleveringen van ‘Fosse/Verdon’, waarin het leven van het succesvolle Broadwaykoppel Bob Fosse (Sam Rockwell) en Gwen Verdon (Michelle Williams) in beeld wordt gebracht. Een echte aanrader als je van smaakvol in beeld gebrachte, lichtjes stormachtige relaties houdt!