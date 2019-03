TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 24 maart IDR

24 maart 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Undercover’, 21u op Een

Bob (Tom Waes) heeft van drugsbaron Ferry de opdracht gekregen om een lading PMK, een grondstof voor XTC, op te halen in Polen. Kim (Anna Drijver) weet echter niet wat de opdracht is die Tom gekregen heeft, dus ze probeert dat uit te vissen...

‘Joanna Lumley’s India’, 21u55 op Een

Na eerdere avonturen in andere landen, trekt ‘Absolutely Fabulous’-actrice Joanna Lumley naar haar geboorteland India. In de eerste aflevering van deze driedelige reeks bezoekt ‘Patsy Stone’ onder andere de Himalaya en Calcutta, waar de armoede een grote indruk op haar nalaat...

‘De mol’, 20u op Vier

Ook dit jaar presenteert Gilles De Coster de zoektocht naar de mol. Deze keer gaat die speurtocht niet door in Latijns-Amerika, maar wel in Vietnam. En meer kunnen we daar niet over zeggen, wat het moet spannend blijven, toch?

‘Billy’, 22u45 op CAZ

Gerard de Groot (Bruno Vanden Broecke) is al jarenlang een succesvol buikspreker dankzij z’n brutale handpop Billy. De twee zijn zo onafscheidelijk dat Billy zelfs het privéleven van Gerard bepaalt. En dat gaat uiteraard gepaard met heel wat problematische situaties. Uitstekend regiedebuut van de Nederlandse cabaretier Theo Maassen!

‘Zsa Zsa Gabor, star glamour de Hollywood’, 23u15 op Arte

In 2016 overleed de Hongaars-Amerikaanse actrice Zsa Zsa Gabor op 99-jarige leeftijd in LA. Een dame met een opmerkelijke levensloop, en dus kon een documentaire over dit icoon niet uitblijven. Benieuwd naar de vrouw die het schopte tot Miss Hongarije in 1936, negen echtgenoten versleet én daar ook nog eens oneindig veel straffe uitspraken over deed? Dan moet je vanaf 23u15 afstemmen op Arte!