TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 30 augustus

30 augustus 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The dark crystal: Age of resistance’, vanaf vandaag op Netflix

In 1982 bedacht ‘The Muppets’-meesterbrein Jim Henson het universum van ‘The dark crystal’, een tovenaarswereld die verdeeld werd in een slecht (Skeksis) en een goed (urRu) tovenaarsras. Daar komen ook nog eens de Gelflings bij, een soort van elfjes. En om die laatste soort draait het in deze prequel, die - want zo gaat dat blijkbaar met verhalen die zich voor het effectieve verhaal afspelen - vandaag op de Belgische kijkers wordt losgelaten. In ‘The dark crystal: Age of resistance’ volgen we drie Gelflings die een opstand leiden tegen de slechte Skeksis. Now you know!

‘Avengers: Endgame’, vanaf vandaag op Proximus & Telenet

De laatste film in de superheldensaga van de Avengers en een absoluut kassasucces voor Marvel. Geen wonder dus dat wij - als een van de weinige mensen die de film niet in de bioscoopzaal hebben gezien - enorm benieuwd zijn naar de prent. En gelukkig denken ze bij Proximus & Telenet aan ons, want vanaf vandaag kan je ‘Avengers: Endgame’ dankzij hen gewoon vanuit je luie zetel bekijken.

‘Spy’, 20u40 op VTM

Op vrijdagavond mag er al eens gelachen worden, moeten ze bij VTM gedacht hebben. En dus zenden ze vanaf 20u40 ‘Spy’ uit, een heerlijke actiekomedie met Melissa McCarthy en Jason Statham in de hoofdrollen. Het verhaal draait rond Susan Cooper (Melissa McCarthy), een analiste bij de CIA. Wanneer haar partner spoorloos verdwijnt, besluit Susan om zelf op onderzoek uit te gaan.

‘Press’, 22u45 op NPO 2

Een dramaserie die zich afspeelt op de redactievloer van de Britse pers. Als u zich dus eens wil inbeelden hoe het er bij hln.be al dan niet aan toegaat...

‘Kill Bill: vol. 2' , 20u20 op NPO 3

Vorige week bracht NPO 3 al het eerste deel van deze Tarantino-saga, dus ‘t is nogal logisch dat de Nederlandse zender vanavond het tweede deel brengt. En daarin is huurmoordenares The Bride (Uma Thurman) nog steeds bezig aan de wraakactie op haar voormalige collega’s...