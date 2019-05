TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 28 mei DBJ

28 mei 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Columbus’, 20u40 op Eén

Vanavond reist Wim Lybaert samen met Linde Merckpoel (34) in zijn geliefde Columbus langs de Britse zuidoostkust. De radiomaakster vertelt er openhartig over vakanties met haar vader en moeder, haar passie voor schrijver Roald Dahl én over haar relatie met Gilles De Coster, die in 2017 tot een einde kwam. “Ik was echt heel droevig”, klinkt het. “Zo droevig dat je echt gelooft: ik zie niet dat ik ooit nog gelukkig ga zijn. Mensen zeiden me: Linde, dat gaat de interessantste periode van je leven worden. Ik geloofde er niets van, maar ze hebben honderd procent gelijk gekregen. Het was wel de droevigste periode van mijn leven, je komt jezelf ook wel tegen.”

‘Jambers in de politiek’, 21u45 op VTM

Dat het Vlaams Belang er op vooruit zou gaan had iedereen wel verwacht, dat ze iedereen knock-out gingen slaan kwam was een complete verrassing. Ook voor Paul Jambers, die net als iedereen dacht dat het een strijd zou worden tussen N-VA en Groen. Hij was erbij toen de verkiezingsuitslagen binnen liepen op beide hoofdkwartieren. Bart De Wever kreeg klappen, Groen ging er op vooruit, maar de verhoopte groene golf kwam er niet.

‘Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life’, 20u35 op Q2

Angelina Jolie hijst zich nog eens in het strakke ‘Tomb Raider’-pakje voor de sequel op het twee jaar eerder verschenen ‘Lara Croft: Tomb Raider’. Ditmaal gaat de rondborstige archeologe op zoek naar de mythische doos van Pandora. Zij blijkt niet de enige die op zoek is naar het voorwerp.