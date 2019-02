TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

25 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Bohemian Rhapsody’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Vannacht won acteur Rami Malek de Oscar voor beste acteur dankzij z’n briljante vertolking van Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’. De biografische film - die ook drie andere, minder belangrijke beeldjes in de wacht sleepte - is vanaf vandaag te bekijken via Proximus en Telenet. Waarschuwing: wij zijn niet verantwoordelijk voor de ‘Queen’-revival die zich straks in uw woonkamer afspeelt.

‘Blind Getrouwd’, 20u35 op VTM

Dat een huwelijksreis niet hetzelfde is als het echte leven, mag wel blijken in ‘Blind Getrouwd’. Nadat de koppels hun huwelijksreis achter de rug hebben, start voor hen immers de volgende fase van het experiment: gaan samenwonen. En dat loopt niet bij iedereen van een leien dakje...

‘Weg met ons ma’, 21u45 op VTM

Toegegeven: de meest avontuurlijke reis die wij met ons mama zouden maken is er eentje door de plaatselijke Ikea zonder mekaar kwijt te spelen in de gigantische gangen. Bij VTM zagen ze het - gelukkig - ietsje grootser. In de nieuwe reeks ‘weg met ons ma sturen ze een aantal BV’s met hun mama op een avontuurlijke reis. Ruth Beeckmans en haar mama Chrisje mogen de spits afbijten in Zuid-Afrika.

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

We geven het grif toe: wij hebben niets dan bewondering voor de artsen die aan bod komen in ‘Topdokters’. En da’s ook vanavond weer het geval. Deze aflevering draait rond Gwen Swennen, een absolute autoriteit op het vlak van mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.