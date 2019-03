TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 13 maart IDR

13 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Factcheckers’, 20u40 op Een

Het team van ‘Voor hetzelfde geld’ bundelt opnieuw de krachten, maar dit keer is hun voornaamste betrachting om ‘fake news’ te ontmaskeren. Of Donald Trump ook fan is weten we niet, maar wij zijn alvast benieuwd naar de zaken die dit trio gaat onderzoeken. Voor de eerste aflevering zoeken Britt, Thomas en Jan onder andere uit of je echt zo gemakkelijk kan inbreken in een keyless car.

‘Misdaaddokters’, 21u20 op Canvas

Ja, wij prijzen hier iedere week ‘Misdaaddokters’ aan. Niet omdat we aandelen hebben in de openbare omroep, maar wel omdat we vinden dat Gilles De Coster een fantastische serie heeft gemaakt. De mensen die onze sluikreclame beu zijn, kunnen na vanavond op hun beide oren slapen, want het is de laatste aflevering van de reeks. Al is De coster niet van plan om dat geruisloos te laten passeren. Samen met de opgetrommelde experten bespreekt hij niet alleen assisenprocessen die voor heel wat commotie hebben gezorgd, maar gaat het ook over porno, burn-outs en ‘de slechtheid van de mens’. Een gemiddelde weekavond voor sommigen, denken wij dan.

'De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

We moeten vanavond niet alleen afscheid nemen van ‘Misdaaddokters’, ook het eerste seizoen van ‘De luizenmoeder’ kent vanaf 20u35 haar ontknoping. Daarin dringt een groots eindfeest zich op, want het is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Klinkt leuk, maar in basisschool Den Akker verloopt dat uiteraard niet zonder slag of stoot...

‘Gent West’, 21u35 op vier

Vorige week kon Directrice De Sutter Sam eindelijk pakken voor haar drugshandeltje in de gevangenis. En dat heeft ook deze week gevolgen, wat de hele gevangenis krijgt een straf opgelegd. En wij maar denken dat het communisme dood en begraven was!

‘Michel, acteur verliest de woorden’, 23u5 op NPO 2

Als commissaris Roger De Kee in ‘Aspe’, als Leo Deschryver in ‘Het Goddelijke Monster’ of in tal van andere producties wist acteur Michel Van Dousselaere steevast mensen te beroeren met z’n vertolking. Maar daar kwam in 2014 abrupt een einde aan, toen bij de Gentenaar een zeldzame vorm van dementie werd vastgesteld. Michel is wel nog helder in z’n hoofd, maar hij vindt de woorden niet meer om zich uit te drukken. Zijn Nederlandse echtgenote Irma maakte daarom de documentaire ‘Michel, acteur verliest de woorden’, waarmee Van Dousselaere in 2018 definitief afscheid nam van het publiek. Geloof ons: deze docu grijpt je naar de keel...