TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 10 juli IDR

10 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Bienvenue chez les Ch’tis’, 23u20 op Een



De grappigste Franse komedie van de afgelopen jaren? Dat moet ongetwijfeld ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ zijn. Daarin probeert postmeester Philippe Abrams (Kad Merad) - op aandringen van z’n vrouw Julie - een overplaatsing te regelen naar de Côte d’Azur. Zijn plannetje mislukt en hij komt terecht in Bourgues, een druilerig dorpje in het noorden van Frankrijk...

‘La La Land’, 21u00 op VTM



Bij VTM geven ze vanavond dan weer ‘La la Land’. Een melancholisch en muzikaal liefdesverhaal met Emma Stone en Ryan Gosling in de hoofdrollen. De film sleepte zes Oscars in de wacht, wat best een hele prestatie is als je bedenkt dat de twee hoofdrolspelers niet echt dol zijn op mekaar, om het zacht uit te drukken. Gelukkig (of juist niet, afhankelijk van wat je denkt over musicals) waren Emma en Ryan professioneel genoeg om dat niet te laten doorschemeren op het witte doek!

‘Yes Man’, 21u25 op Vier



Wat zou er gebeuren als je op alles ‘ja’ zou zeggen? Wij zouden waarschijnlijk in sneltempo aan onze geestelijke gezondheid beginnen te twijfelen, maar gelukkig hoeven we zelf niet op onderzoek uit te gaan. Ah nee - pun intended -, want dat deed Jim Carrey in ‘Yes man’ al. benieuwd? 21u25 afstemmen op Vier dan!

‘Borg/McEnroe’, 22u25 op NPO 3



Heb je meer zin in een biografisch sportdrama? Dan kan je bij NPO 3 terecht. De Nederlandse zender brengt vanavond borg/McEnroe in stelling, waarbij we worden terug geflitst naar de finale van Wimbledon in 1980. Hoe dat afloopt kan u zelf opzoeken.

‘I love 1980', 23u00 op BBC 2

Ja, dit is een herhaling. Maar wie wil J.R. Ewing uit Dallas nu niet zien zien terugblikken op de hoogte - en dieptepunten van de popcultuur in de eighties? Juist ja.