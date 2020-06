TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 26 juni IDR

26 juni 2020

16u00 2 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Eurovision song contest: the story of Fire Saga’, vanaf vandaag op Netflix



Op het volgende Eurovisiesongfestival moeten we nog even wachten, maar gelukkig kunnen we dankzij zelfverklaard Songfestivalliefhebber Will Ferrell dit jaar toch nog een beetje genieten van de hoogmis van de kitsch. In ‘Eurovision song contest: the story of Fire Saga’ vertolkt Ferrell Lars. Hij is de helft van Fire Saga, een (fictief) IJslands popduo. Samen met z’n Fire Saga-collega Sigrit (Rachel McAdams) mag hij IJsland vertegenwoordigen op het leukste liedjescircus van de wereld, maar dat verloopt uiteraard niet zonder slag of stoot...

‘Wild’, 21.20 uur op Canvas



Geen in in kitschy outfits en nog foutere liedjes? Dan heeft Canvas met het autobiografische drama ‘Wild’ misschien wel dé prent voor jou in de aanbieding. Daarin kruipt Reese Witherspoon in de huid van Cheryl Strayed, een vrouw die depressief wordt nadat haar moeder sterft. Wanneer ze alles kwijt is, besluit ze zonder enige voorbereiding aan een gigantische wandeltocht te beginnen. Cheryls doel? Zichzelf weer vinden. Of dat ook lukt, gaan we niet verklappen.

‘Charlie and the Chocolate Factory’, 21.25 uur op VIER



Toegegeven: wij zijn grote fans van de combo Tim Burton en Johnny Depp. ‘Charlie and the Chocolate Factory’ vinden we dan ook een fantastische film. Visueel zorgt Burton alweer voor een hoogstandje, terwijl Johnny Depp als Willy Wonka een heerlijk excentriek personage neerzet. Na ettelijke keren nog steeds het bekijken waard!

‘De Foute Party in quarantaine 2020', 23.55 uur op Q2



Dikke pech voor de fans van ‘De Foute Party’, want door de coronacrisis moeten zij hun fysieke feestje een jaar missen. Al bleef Qmusic niet bij de pakken zitten, want zij organiseren dit jaar een quarantaine-editie. Die wordt vanavond gelivestreamd vanuit danstempel Carré in Willebroek. Onder andere Sam Gooris, 2 Fabiola en Samson en Marie zullen komen optreden.

‘The Glastonbury experience live’, 21.30 uur op BBC 2

Ook de fans van Glastonbury komen vanavond aan hun trekken. De Britse zender BBC 2 brengt immers een driedelige terugblik op enkele legendarische concerten die de voorbije jaren plaats hadden tijdens het Engelse muziekfestival. Onder andere The Rolling Stones, Lizzo en Stormzy passeren vanavond de revue. Party time!