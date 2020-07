TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 23 juli IDR

23 juli 2020

‘Salamander’, 22.20 uur op Eén

Omdat er op donderdag al eens dramatisch mag worden gedaan, moeten ze bij Eén gedacht hebben. En dus brengen ze daar vanaf vanavond opnieuw het eerste seizoen van de dramareeks ‘Salamander’ in stelling. Het verhaal begint ook nu weer met een rijke industrieel die opdracht geeft om de private familiebank Jonkhere in Brussel te beroven. De dieven hebben er 66 kluizen gekraakt, die toebehoren aan de machtigste personen van België. Zij zijn allemaal lid van een geheime organisatie, Salamander. Die probeert het hele voorval in de doofpot te steken, maar dat is buiten inspecteur Paul Gerardi (Filip Peeters) gerekend. Hij zet alles op alles om de ware toedracht te ontrafelen...

‘Can you feel it: how dance music conquered the world’, 23 uur op Canvas

Meer zin in een een streepje muziek? Dan moet je vanavond zeker afstemmen op Canvas, want zij brengen het tweede deel van deze uitstekende docu over dancemuziek op de buis. Vanavond wordt er ingezoomd op het belang van het clubleven voor de ontwikkeling van de housemuziek. Onder andere discolegende Nicky Siano vertelt hier wat meer over. Aanrader!

‘De zomer van’, 21 uur op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Marie Verhulst blijft aan boord als vaste waarde, judoka dirk Van Tichelt keert terug en Conner Rousseau (PS) ruilt van plaats met Jens Dendoncker.

‘Love Island’, 22.40 uur op VIJF

Nu we met zekerheid weten dat de Belgisch-Nederlandse versie van ‘Love Island’ terugkeert, wil VIJF ons laten warmlopen voor de realityshow. Totally up for that, mate!

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 20.55 uur op NPO 3



Nog steeds een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Awel, daar krijgen wij dus spontaan honger van. In deze tweede aflevering trekt het duo naar Mexico, waar ze de plaatselijke eetcultuur van dichterbij gaan ontdekken. ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale!