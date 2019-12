TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 20 december IDR

20 december 2019

16u07 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The witcher’, vanaf vandaag op Netflix

Nu de draken hun mama kwijt zijn en er iemand op de ijzeren troon zit, is aan het universum van fantasyreeks ‘Game of thrones’ een einde gekomen. Maar fans van het genre hoeven niet te treuren, want vanaf vandaag laat Netflix het eerste seizoen van ‘The Witcher’ op de wereld los. Daarin draait alles rond hekser Geralt (Henry - kijk mijn kaaklijn - Cavill), die op monsters jaagt. Voeg daar nog eens tovenaars, een middeleeuwse bard en een resem complotten aan toe en u weet wat u kan verwachten.

‘The two popes’, vanaf vandaag op Netflix

Geen fan van fantasy? Ook dan kan Netflix je misschien wel bekoren, want ook ‘The two popes’ gaat vandaag in première op de streamingdienst. Daarin draait alles rond een unieke gebeurtenis uit 2013. Toen besliste paus Benedictus XVI om zijn ambt voor z’n dood door te geven aan kardinaal Jorge Mario Bergoglio, die zo paus Franciscus werd. Na zeshonderd jaar niet alleen een ferme breuk met de traditie, ook sir Anthony Hopkins aan het werk zien als de oude paus, is meer dan de moeite waard!

‘Belgium’s got talent’, 20u40 op VTM

Nadat we ons wekenlang verbaasden over het (nog steeds) talrijk aanwezige talent van eigen bodem, kennen we vanavond eindelijk de ontknoping van ‘Belgium’s Got Talent’. Een van de twaalf geselecteerde acts mag straks niet alleen naar huis met de kampioenstitel, er hangt ook een mooie beloning van vijftigduizend euro aan vast. Zou het te laat zijn om alsnog een talent te kweken? Want die som zou ons ook goed van pas komen...

‘The team 2’, 23u45 op VTM

Na ‘Belgium’s Got Talent’ geen zin om te zappen? Dan kan je ook blijven hangen voor de voorlaatste aflevering van het tweede seizoen van de Europese misdaadserie ‘The Team’. Daarin heeft een mislukte inval verstrekkende gevolgen voor Paula (Lynn Van Royen). Na een mislukte inval mag zij immers enkel nog kantoorwerk doen...

‘I, Tonya’, 20u25 op NPO 3

Wel zin in film, maar niet zozeer in pauselijke intiriges? Dan kan je ook op NPO 3 afstemmen, want de Nederlandse zender brengt vanavond ‘i, Tonya’ in stelling. Een biografisch drama over schaatskampioene Tonya Harding, waarvoor Margot ‘Tonya’ Robbie twee jaar geleden terecht een Oscarnominatie in de wacht sleepte volgens ons!