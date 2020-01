TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 22 januari IDR

22 januari 2020

16u06 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op één’, 20u40 op Een

Nee, ‘t is niet alleen Tom Waes die reisreportages maakt voor Een. Ook presentator Kobe Ilsen mocht zich daar in ‘Op één’ aan wagen. Kobes speurtocht - waarbij hij de wereld rondreist om uit te zoeken hoe goed of slecht ons land scoort in vergelijking met andere landen op gebied van wonen, veiligheid, gezondheid en relaties - brengt hem vanavond naar Liberia. In dat Afrikaanse land vallen jaarlijks zo’n 1700 verkeersdoden, waarmee de body count er meteen ook een pak hoger ligt dan in ons land...

‘Winteruur’, 23u40 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan multitalent Francesca Vanthielen. Wij zijn alvast benieuwd wat zij komt declameren...

‘De Luizenmoeder’, 20u35 op VTM

In de derde aflevering van het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ draait alles om de voorleesweek op De Akker. Directeur Erik (Tom Audenaert) beweert dat hij een BV gestrikt heeft om te komen voorlezen, maar hij wil niet vertellen wie het is. Aandachtige mensen hebben uit deze tv-tips ondertussen al wel kunnen opmaken om wie het gaat, maar wij hopen vooral dat de komst van de celeb in kwestie net zo’n gênante situaties oplevert als in de eerste episode...

‘Beste Kijkers’, 21u15 op VTM

Na ‘De luizenmoeder’ te lui (hahaha) om te zappen? Dan is er gelukkig ook het achtste seizoen van ‘Beste kijkers’, de humoristische panelshow van Nathalie Meskens. Daarin wordt nog steeds teruggeblikt op de grappigste en meest opmerkelijke fragmenten die wereldwijd te vinden zijn. Voor deze tweede aflevering van 2020 krijgt Nathalie het gezelschap van Jasmijn Van Hoof, Andy Peelman, Davy Parmentier en Jacques Vermeire.

‘ The Lord of the Rings: The Return of the King ’, 20u35 op VIER

Kan al het bovenstaande jou gestolen worden? Dan is er gelukkig ook nog ‘The return of the king’, het sluitstuk van de ‘The lord of the rings’-saga. Daarin moeten de bewoners van Midden-Aarde alles op alles zetten om de kwaadaardige tovenaar Sauron te verslaan. Of dat ook lukt, ontdek je vanaf 20u35 op Vier!