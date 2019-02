TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

27 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Misdaaddokters’, 21u20 op Canvas

We hebben hier al eerder de lofzang gezongen voor ‘Misdaaddokters’, de nieuwste reportagereeks van Gilles De Coster. En jawel, we gaan dat ook deze week blijven doen, want we blijven fan van de manier waarop Gilles de dialoog aangaat met de forensische experten, wetsdokters en gerechtspsychiaters die voor z’n neus zitten. Deze week vragen de experten zich iets af dat de grote filosoof Urbanus eerder - zij het lichtjes geparafraseerd - ook al bezighield: Is er leven na de dood?

‘What ever happened to Rosemary Kennedy?’, 22u10 op Canvas

In 1941 verdwijnt de 23-jarige Rosemary, de zus van president John F. Kennedy, uit het publieke leven. Kort hiervoor had de zwakbegaafde zus van JFK een lobotomie - een hersenoperatie waar je net geen plant van wordt - ondergaan. Documentairemaker Patrick Jeudy zoekt uit wat er allemaal met Rosemary gebeurde na deze ingreep, al hoef je geen genie te zijn om te beseffen dat deze jonge vrouw niet verdiende wat haar is overkomen...

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

In basisschool ‘Den Akker’ gaat de tijd met rasse schreden vooruit, zo blijkt. Terwijl het volgens onze kalender vandaag toch echt wel woensdag 27 februari is, is het in hun universum 1 april. Directeur Erik haalt dan altijd flauwe mopjes uit, al zou hem dat dit jaar wel eens zuur kunnen opbreken...

‘Gent West’, 21u35 op Vier

Vorige week kon je in ‘Gent West’ zien hoe transgender Axelle (Sebastien Dewaele) een moordpoging op Véronique Dockx (Ruth Becquart) kon verijdelen. Maar daarmee is het drama in de vrouwengevangenis verre van afgelopen. Wanneer gevangene Fiona verdwenen blijkt te zijn, gaat het complex immers in lockdown uit vrees voor een ontsnapping...

‘The Satanic Verses: 30 years on’, 22u op BBC 2

Dertig jaar geleden bracht de Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie ‘De duivelsverzen’ uit. Een boek dat heel wat stof deed opwaaien binnen de moslimgemeenschap omdat Rushdie volgens sommigen Mohammed had beledigd. De Iraanse ayatollah Khomeini was zelfs zo in z’n wiek geschoten dat hij een fatwa uitsprak tegen Rushdie. Met andere woorden: iemand die Rushdie zou afslachten voor wat hij had geschreven, beging daarmee geen misdaad. De auteur moest niet alleen vele jaren onderduiken, ook in z’n thuisland Groot-Brittannië zorgde z’n boek voor grote spanningen. In deze documentaire wordt bekeken welke impact het boek - 30 jaar na de verschijningsdatum - nog heeft. Aanrader!