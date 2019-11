TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 25 november IDR

25 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mij overkomt het niet’, 20u40 op Eén

Nee, ‘Mij overkomt het niet’ is ook in dit tweede seizoen nog steeds geen vrolijk programma. Wat het dan wél is? Een straffe reeks waarin presentatrice Fatma Taspinar opnieuw praat met mensen die ongewild een tragedie veroorzaakten. In deze tweede aflevering van deze tweede reeks draait alles rond Martine. Zij is zot van kinderen, maar heeft ook de dood van haar kleinkind Siebe op haar geweten...

‘Winteruur’, 23u15 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan presentator Otto-Jan Ham. Wij zijn alvast benieuwd wat hij komt declameren...

‘Rode Neuzen Dag Magazine’, 19u50 op VTM

Omdat de mentale gezondheid van jongeren belangrijk is, doorkruist Rode Neuzen-ambassadrice Birgit Van Mol een week lang ons landje om met lijdende tieners te gaan babbelen. En dat levert ook nu weer pakkende getuigenissen op...

‘Boer zkt Vrouw: De Wereld Rond’, 20u40 op VTM

In onze favoriete agrarische datingshow wordt er vanavond ingezoomd op de romantische trip die de boeren mogen maken. All the feels? We dacht het wel!

‘Ooit vrij’, 20u35 op VIER

Toegegeven: wij hebben onlangs een behoorlijk grote zaag gespannen omdat ‘De rechtbank’ weer even in het vriesvak werd gestopt door Vier. Maar we hoeven niet meer te zeuren, want sinds enkele weken is er het uitstekende ‘Ooit vrij’. Daarin wordt er ingezoomd op de (grote en kleine) criminelen. De andere kant van het spectrum dus, maar volgens ons net zo interessant...