TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 27 september

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Politician’, vanaf vandaag op Netflix

Zin in een donkere, satirische komedie? Dan heeft Netflix misschien wel de ideale reeks voor jou in de aanbieding. Want jawel, je kan vanaf vandaag eindelijk ‘The Politician’ streamen. In deze nieuwe reeks van Ryan Murphy (die eerder ook al ‘Glee’ en ‘American Horror Story’ uit z’n mouw schudde) , draait alles rond Payton Hobart (Ben Platt). Hij is een rijke student uit Californië die al vanaf zijn zevende weet/denkt te weten dat hij President van de Verenigde Staten gaat worden. Maar eerst zal hij zijn weg moeten vinden in het meest verraderlijke politieke landschap van allemaal: de middelbare school. Of dat ook lukt, verklappen we uiteraard niet.

‘Belgium’s Got Talent’, 20u40 op VTM

We vinden het zelf soms moeilijk om te geloven, maar er is wel degelijk nog heel wat onontdekt talent te vinden in België. En dus gaat vanavond alweer de derde aflevering van de zesde reeks van ‘Belgium’s Got Talent’ van start. Benieuwd welke kundige medemensen vandaag hun opwachting maken op het podium. Wij hopen vooral dat er net zo’n straffe gast tussen zit als Younes vorige week...

‘Monacovrouwen’, 20u35 op Vijf

Eerlijk? Wij zijn behoorlijk enthousiast over ‘Monacovrouwen’, een realityreeks over vier vrouwen die hun doordeweekse leventje verruilden voor een leven vol glamour in Monaco. Vanavond is onder andere te zien hoe Atoessa een botoxfeestje geeft. Omdat het kan.

‘The Graham Norton Show’, 23u35 op BBC 1

We hoeven hem in feite niet meer voor te stellen, die Graham Norton. Wij gaan er gemakshalve van uit dat iedereen wel weet dat deze Brit een van de populairste en meest grappige celebrity talkshows in goede banen leidt. Vanavond kan je op BBC 1 kijken naar de eerste aflevering van het gloednieuwe 26ste (!!!) seizoen. Daarin zijn actrice Helen Mirren, journalist Simon Reeve, komiek Jack Whitehall en onze favoriete drag queen RuPaul te gast. Onmisbaar dus!