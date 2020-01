TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 28 januari IDR

28 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Zie mij graag’, 20u40 op Eén

Ook deze week kunnen de fans van ‘Zie mij graag’ hun hartje ophalen, want Eén zendt vanavond de vierde aflevering uit van deze tragikomische serie. In deze episode draait alles om Ben (Stan Van Samang). Hij wil niets missen van de zwangerschap (en bevalling) van Sien (Sanne-Samina Hanssen), maar of dat ook lukt, ontdek je vanaf 20u40!

‘Brain man’, 21u20 op Canvas

Meer zin in een wetenschappelijk onderbouwde reeks? Ook dan zit je goed bij de openbare omroep, al moet je wel zappen naar Canvas. Daar is het de beurt aan de tweede aflevering van ‘Brain Man’, een vijfdelige reeks waarin Otto-Jan Ham onderzoekt of het mogelijk is om de werking van je hersenen te verbeteren. Hierbij krijgt de presentator - die zich aan een reeks experimenten waagt - hulp van zijn Woestijnvis-collega Bart Van Peer, een wetenschapper van opleiding. Vanavond trekt het duo onder andere naar de bekende psychiater Dirk De Wachter, waar Otto-Jan zich laat hypnotiseren.

‘Winteruur’, 22u55 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan presentatrice Britt van Marsenille. Wij zijn alvast benieuwd wat zij komt declameren...

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Vorige week mochten Tine Embrechts en haar gezin in ‘Groeten uit’ een tripje down memory lane maken naar 1987, het jaar waarin Tine 12 werd. Deze week is het de beurt aan Siska Schoeters en haar gezin. Zij worden teruggeflitst naar 1994, toen Siska twaalf kaarsjes mocht uitblazen op haar verjaardagstaart. Of dat net zo’n leuke televisie oplevert als vorige week, ontdek je vanaf 20u35 op VTM.

‘Boerenjaar’, 21u15 op Vier

Eerlijk? Na het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ voelden wij een prangend gemis naar agrarische televisie. Gelukkig weten ze bij VIER nog steeds hoe ze dat gevoel kunnen laten verdwijnen, want zij zenden vanavond de vierde aflevering van ‘Boerenjaar’ uit. Daarin draait het nog steeds om enkele boerenfamilies, die de kijker een blik in hun leven gunnen.