TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 14 augustus IDR

14 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘ Into the Wild ’, 21u10 op Canvas

De mooiste film ooit, en de soundtrack is dan ook nog eens van Eddie Vedder. En als u dat laatste géén goede reden vindt om naar ‘Into the Wild’ te kijken, dan gaan we ook de moeite niet doen om u toch te overtuigen. Eddie! Eddie! Eddie!

‘Verliefd op Ibiza’, 20u40 op Vitaya

Aangezien we nog even moeten wachten op het nieuwe seizoen van ‘Dancing with the Stars’, hebben wij een groot probleem met het huidige gebrek aan Jan Kooijman op onze televisie. Gelukkig hebben ze bij Vitaya wel oren naar onze verzuchtingen, want daar zenden ze vanavond ‘Verliefd op Ibiza’ uit, een romantische komedie uit 2013 waarin Jan een van de hoofdrollen heeft. En nu kruipen we terug in onze kooi, man.

‘Het moment’, 22u20 op NPO 1

Hoe ging het er vijftig jaar geleden nu echt aan toe tijdens het legendarische hippiefestival Woodstock? Wij hebben er geen idee van, maar op NPO 1 onderneemt de Nederlandse presentatrice Dieuwertje Blok - nee, da’s geen artiestennaam - een poging om het uit te zoeken.