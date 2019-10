TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 13 oktober IDR

13 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Donderen in Keulen’, 20u00 op Een

Jeeeuj, quiztijd op zondagavond! Met Sven De Leijer als quizmaster, een arsenaal BV’s (Lieven Scheire! Frieda Van Wijck! Rik Verheye! Kamal Kharmach!) én onbekende mensen. Voilà, nu bent u ook weer mee.

‘Grenslanders’, 21u00 op Een

Na ‘Donderen in Keulen’ te lui om te zappen? Geen nood, want Een gaat verder met de vierde aflevering van ‘Grenslanders’. Daarin wordt de zaak rond Afi - het meisje dat kon ontsnappen aan de mensensmokkelaars - steeds zwaarder voor Tara, een rol van actrice Jasmine Sendar.

‘Make Belgium great again’, 19u55 op VTM

Vorig seizoen slaagde Frances er niet alleen in om het aantal orgaandonoren op te krikken, ze bracht onder andere ook meer drinkbussen (en dus minder plasticafval) in het straatbeeld. Een tweede seizoen van de wereldverbeterende avonturen van Lefebure kon dus niet uitblijven. Terecht, denken wij dan.

‘Dancing with the Stars’, 20u00 op Vier

Vorige week was te zien hoe ‘Thuis’-actrice Ann Pira (nogal verrassend) haar dansschoenen mocht inpakken. Wij zijn dus benieuwd wie vanavond het onderspit moet delven, want in een wedstrijd waar zowel jury als publiek hun zegje hebben is dat moeilijk te voorspellen. Al hopen we in de eerste plaats dat vader en zoon Verhulst het toch nog eens geraakt zijn, want dat bleek na Viktors dans van vorige week toch een klein probleempje...

‘Stanley H.’, 20u15 op NPO 3

De vierdelige dramaserie ‘Stanley H.’ is blijkbaar geïnspireerd op het leven van de Nederlandse topcrimineel Stanley Hillis en de geruchtmakende IRT-affaire. Twee dingen waar wij ons in de verste verte niets bij kunnen voorstellen, maar die ons wel voldoende triggeren om deze Nederlandse reeks een kans te geven.