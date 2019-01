TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

02 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Robin Williams: come inside my mind’, 23u op Canvas

We kunnen het moeilijk geloven, maar ondertussen is het al bijna vijf jaar geleden dat de Amerikaanse acteur en comedian Robin Williams een einde maakte aan z’n leven. Naar de beweegredenen achter die wanhoopsdaad blijft het tot de dag van vandaag gissen, maar documentairemaakster Maria Zenovich doet in deze docu een zeer verdienstelijke poging om Williams te doorgronden. Familie en bekende vrienden à la Billy Crystal, Steve Martin en Whoopi Goldberg vertellen over zijn jeugd, zijn vele verslavingen, zijn onzekerheid en het feit dat hij dement begon te worden. Geloof ons: hier ben je na afloop even stil van.

‘Holland - België’, 21u20 op VTM

In 2016 was dit een eenmalige special, maar we zijn nu drie jaar later en da’s volgens VTM een afdoende reden om deze komische spelshow - waarbij Louis Talpe de Belgische teamkapitein is - nog eens vanonder het stof te halen. Nieuw dit keer is dat de eenmalige special in 2019 over enkele afleveringen gespreid werd. Och: hoe meer Mega Toby, hoe liever. Toch?

‘The Grand Budapest Hotel’, 20u40 op CAZ

Zin in een heerlijk absurde film? Dan is ‘The Grand Budapest Hotel’ iets voor jou. Daarin volgen we de avonturen van Gustave (Ralph Fiennes), de conciërge van het Grand Budapest Hotel. Hij erft een peperduur schilderij nadat z’n vroegere minnares vermoord wordt. Heeft Gustave haar omgebracht om het schilderij in handen te krijgen of is er iets anders aan de hand? Je ontdekt het straks!

‘Happy Feet’, 20u35 op Zes

Ben jij op zoek naar een kindvriendelijk alternatief waar je zelf ook iets aan hebt? Goed nieuws, want Zes zendt de Vlaamse versie van ‘Happy Feet’ uit vanaf 20u35. Daarin volgen we het wel en wee van keizerspinguïn Mumble. Hij leeft in een kolonie waar de pinguïns hun partner vinden door te zingen. Helaas zingt Mumble verschrikkelijk vals. Boy, we feel your pain!

‘The Artist’, 20u55 op Arte

Dit is een stomme film. Nee, echt. In ‘The Artist’ wordt namelijk een hommage gebracht aan het genre van de stille (oftewel stomme) film, de prenten die gemaakt werden voor de geluidsfilm z’n intrede deed. Deze film, die draait om het fictieve personage George Valentin, won maar liefst vijf Oscars. En terecht!