TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 21 augustus IDR

21 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘D’Ardennen’, 22u50 op VTM

Zin in een Vlaams misdaaddrama? Dan heb je geluk, want VTM zendt vanavond ‘D’Ardennen’ uit, het knappe regiedebuut van Robin Pront. Daarin volgen we Kenneth (Kevin Janssens), die z’n leven weer op de rails probeert te krijgen nadat hij vier jaar in de gevangenis gezeten heeft voor een fout afgelopen homejacking. Kenneth heeft, vanaf z’n vrijlating, maar een doel: hij wil z’n ex-vriendin Sylvie (Veerle Baetens) terugwinnen...

‘True Story’, 21u30 op VIER

Mag het allemaal nog wat ingewikkelder? Dan is ‘True Story’ misschien wel iets voor jou. Daarin kruipt James Franco in de huid van Christian Longo, een man wiens vrouw en drie kinderen vermoord worden teruggevonden in Mexico. De man wordt meteen gearresteerd, maar dan blijkt dat ze hem daar kennen als de succesvolle journalist Michael Finkel. Waarna de echte Finkel (Jonah Hill) besluit om z’n copycat eens te vereren met een bezoekje in het cachot. En wij dachten al dat onze woensdagavonden complex waren!

‘ Chesapeake Shores ’, 20u35 op VIJF

Omdat er op woensdag ook al eens tijd mag zijn voor drama, moeten ze bij VIJF gedacht hebben. En dus gaan ze daar vanavond de laatste twee afleveringen van het derde seizoen van ‘Chesapeake Shores’ uitzenden. Nu ja: #dramaisnotacrime zeker?