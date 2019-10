TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 11 oktober IDR

11 oktober 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘El Camino’, vanaf vandaag op Netflix

Jesse uit ‘Breaking Bad’ herenigt zich met Skinny Pete en Badger. Dat is zo ongeveer het enige wat we momenteel al weten over ‘El Camino’. Gelukkig kan u vandaag samen met ons ontdekken waar het in de prent allemaal om draait. Yeah, b*tch!

‘Paradise City’, 21u20 op Canvas

In de docureeks ‘Paradise City’ reist Mario Goossens - de drummer van Triggerfinger - naar zes steden die zwaar geteisterd werden door natuurrampen of door het toedoen van de mens. Zo bezoekt hij Port-au-Prince, Belfast, New Orleans, Kigali, Hiroshima en Detroit. Daar onderzoekt hij hoe de inwoners opnieuw de kracht vonden om door te gaan na de catastrofe waardoor ze werden getroffen. En hoe muziek kan helpen bij het helen van zo’n stad. Mario ontmoet muzikale sterkhouders die hun stad er weer bovenop proberen te krijgen. In deze tweede aflevering is het de beurt aan Belfast. Daar is de burgeroorlog tussen katholieken en protestanten misschien wel voorbij, de tegenstellingen tussen beide groepen blijven nog steeds erg groot...

‘Belgium’s Got Talent’, 20u40 op VTM

We vinden het zelf soms moeilijk om te geloven, maar er is wel degelijk nog heel wat onontdekt talent te vinden in België. En dus gaat vanavond alweer de vijfde aflevering van de zesde reeks van ‘Belgium’s Got Talent’ van start. Benieuwd welke kundige medemensen vandaag hun opwachting maken op het podium? Wij alvast wel!

‘Maleficent’, 20u35 op Vier

Als wij een ding zouden willen veranderen aan ons lichaam - naast die liposuctie en permanente okselontharing - dan zijn het wel onze lippen en jukbeenderen. En als we dan toch mogen kiezen, dan zouden we het liefst ruilen met Angelina Jolie, die op dat vlak de perfecte zelve is. ‘t Is dus met een lichte vorm van jaloezie dat we straks kunnen afstemmen op Vier, want zij zenden ‘Maleficent’ uit. Daarin kruipt La Jolie in de huid van Maleficent, een heks die wordt verraden. Als wraak spreekt ze een vloek uit over Aurora, het dochtertje van de koning die haar verraden heeft. Aandachtige lezers konden al raden dat ‘Maleficent’ een prequel is van de Disneyklassieker ‘Doornroosje’. Iets minder aandachtige lezers weten het nu ook. Win win!

‘Monacovrouwen’, 20u35 op Vijf

Eerlijk? Wij zijn behoorlijk enthousiast over ‘Monacovrouwen’, een realityserie over vier vrouwen die hun doordeweekse leventje verruilden voor een leven vol glamour in Monaco. Vanavond is onder andere te zien hoe Sylvie/Dj Grace de studio induikt om haar eerste single op te nemen. Of ze net zo goed kan zingen als plaatjes mixen, ontdekt u vanavond.

‘The name of the rose’, 22u00 op BBC 2

Een adaptatie van Umberto Eco’s klassieker ‘De naam van de roos’? Meestal vinden wij het boek beter dan de film/reeks, maar in dit geval zijn we best benieuwd naar wat BBC 2 van dit verhaal over soldaten en monniken en sterffgevallen gemaakt heeft...