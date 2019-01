TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis MVO

20 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Die Hard 4.0', 20u35 op VTM

Zin in een stevige portie actie en ben jij fan van John McClane, het iconische filmpersonage van Bruce willis? Dan heb je geluk, want VTM zendt vanavond het vierde deel uit van de ‘Die Hard’-franchise. Daarin moet John een groep cyberterroristen opsporen die alle computers in de Verenigde Staten willen hacken. Of John inspiratie zocht bij Donald Trump en een grote muur gebouwd heeft om de boeven buiten te houden, ontdek je vanaf 20u35.

‘NCIS’, 20u25 op Vier

Vorige week konden trouwe kijkers van NCIS zien hoe directeur Leon Vance ontvoert werd door een terrorist. Een cliffhanger van formaat om het vijftiende seizoen mee te eindigen dus. Gelukkig gaat vanavond het zestiende seizoen van start en kunnen we (hopelijk) te weten komen of de man ondertussen al teruggevonden is...

‘Wim Helsen: Er wordt naar U geluisterd’, 22u10 op NPO 3

Toegegeven: echt vaak naar het theater gaan (kijken) doen we niet echt. Maar voor cabaretier Wim Helsen maken we graag een uitzondering. In zijn vijfde voorstelling ‘Er wordt naar U geluisterd’ legde Wim - die voor de gelegenheid in de huid kruipt van een begrafenisondernemer - z’n oor te luisteren bij de diepste gevoelens die mensen hebben. Geloof ons: dit is top!

‘Moonstruck’, 20u55 op ARTE

Ja, wij zijn dol op all things Cher. Dus wij kijken vanavond om 20u55 naar de Franse zender ARTE, want daar zenden ze het geweldige ‘Moonstruck’ uit. Daarin kruipt Cher in de huid van Loretta, een pittige New Yorkse die al op jonge leeftijd weduwe is geworden. Wanneer Loretta een huwelijksaanzoek krijgt van de saaie Johnny (Danny Aiello), besluit ze ja te zeggen. En dan wordt ze verliefd op Ronny (Nicholas Cage), de jongere broer van Johnny...