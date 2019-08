TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 1 augustus IDR

01 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Telefacts zomer’, 22u40 op VTM

Ook vandaag trakteert ‘Telefacts zomer’ je op een buitenlandse reportage die wordt ingeleid door Julie Colpaert. Vandaag wordt een Britse docu uit 2018 opgediept, waarin het iconische ‘Raffles’-hotel in Singapore in the picture komt te staan. Dat 5-sterrenstulpje bestaat al 130 jaar en is het toppunt van klasse, elegantie en service. Benieuwd? Stem dan om 22u40 af op VTM!

‘Undercover girlfriends’, 21u40 op VIJF

‘Temptation Island’ voor gevorderden, zo kon je de nieuwe realityshow ‘Undercover Girlfriends’ het best omschrijven. Hierin mochten vijf Britse vrouwen immers op onderzoek uit om te ontdekken of hun vriendjes - die toevallig allemaal op vakantie zijn in Marbella - hen trouw konden zijn. Vanavond kennen we de ontknoping. En geloof ons: aan drama en sensatie geen gebrek!

‘Pitch’, 23u25 op Vitaya

Jup, op Vitaya zijn ze niet bang voor straffe madammen. Getuige daarvan? ‘Pitcher’, een (fictieve) reeks over Ginny (Kylie Bunbury) de allereerste vrouw die aan de bak kan in de Amerikaanse baseballcompetitie. Uiteraard krijgt Ginny de nodige obstakels voor de voeten geworpen. Maar zoals dat met sterke madammen gaat, laat ze zich niet afschrikken. Go girl!

‘Moonlight’, 22u op NPO 3

Een terechte Oscarwinnaar, da’s wel het minste wat je van drievoudig winnaar ‘Moonlight’ kan zeggen. Het verhaal speelt zich af in Florida, 1980. De 9-jarige Chiron groeit op in een door drugs geteisterde buitenwijk van Miami. Chirons alleenstaande mama, die ook nog eens zwaar verslaafd is, kijkt niet naar hem om. Op een dag, nadat hij voor de zoveelste keer gepest en achtervolgd wordt door klasgenoten, ontmoet de jongen Juan, een plaatselijke dealer die zicht het lot van Chiron aantrekt. Deze film grijpt je naar de keel zonder klef te worden. Straf!