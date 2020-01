TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 16 januari IDR

16 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Winteruur’, 23u05 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan actrice Joke Devynck. Wij zijn alvast benieuwd wat zij komt declameren...

‘The Beatles: Eight Days a Week, 23u20 op Canvas

Ondertussen kan je er bijna je klok op gelijk zetten: als een zender een muziekdocumentaire programmeert, dan zijn wij de eersten om die aan te bevelen. En da’s in het geval van ‘The Beatles: Eight Days a Week’ niet anders. Daarin spitst filmmaker Ron Howard zich toe op de periode tussen 1962 en 1966, de periode waarin de Britten hun weergaloze live-reputatie bevestigden.

‘Nicholas’, 20u35 op VTM

Wie graag wil betoverd worden, moet vandaag zeker afstemmen op VTM. Daar mag goochelaar Nicholas Arnst weer z’n ding doen. Dat levert, naar goede gewoonte, weer heel wat verraste Vlamingen op. Really? Really!

‘De Recherche’, 20u35 op VIER

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar sinds twee weken loopt op VIER ein-de-lijk het nieuwe seizoen van ‘De Recherche’. Dit keer stelden de makers hun camera’s op bij de lokale recherche van Genk en Gent, waar ze telkens iedere stap van het onderzoek mochten registreren. Straffe televisie? We dachten het wel!

‘John Wick’, 20u35 op Q2

Na z’n glansrol als Neo in ‘The Matrix’ leek de carrière van Keanu Reeves ook tot een alternatief universum te behoren. Althans, tot hij in 2014 verrees als huurmoordenaar John Wick. Vanavond brengt Q2 nog eens het eerste deel van deze (ondertussen) filmfranchise, waarin de kogels en gevechtscènes je haast letterlijk om de oren vliegen.