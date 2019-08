TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 27 augustus IDR

27 augustus 2019

TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken.

‘Maltese’, 22u15 op Canvas

Een Italiaanse serie over de maffia. Klinkt als een opeenstapeling van clichés, maar in het geval van ‘Maltese’ is dat gelukkig niet het geval. De reeks, die zich afspeelt in de seventies, draait rond politie-inspecteur Dario Maltese (Kim Rossi Stuart). Vanavond zendt Canvas de twee laatste afleveringen uit van het eerste seizoen, en dat vinden wij dus oprecht jammer!

‘Telefacts Zomer’, 22u55 op VTM

Een nieuwe week waarin we voor de voorlaatste keer blij kunnen zijn dat er ook een aflevering van ‘Telefacts Zomer’ te bekijken valt. Deze keer geeft Julie Colpaert een introductie bij een Britse reportage over de verjaardagen van miljardairskinderen. En zeggen dat wij al content zijn met een gratis pintje in ons stamcafé...

‘Mayans M.C.’, 23u25 op Q2

Ben jij een grote fan van ‘Sons of Anarchy’? Dan heb je ongetwijfeld ook gesmuld van ‘Mayans M.C.’, een soort spin-off van eerstgenoemde serie. Ook dit keer draait het om een motorbende, de Mayans. Vanavond schotelt Q2 je de seizoensfinale voor, waarbij de rol van Ezekiel (J.D. Pardo) bij de motorbende lijkt te zijn uitgespeeld. Al weten we gelukkig nu al dat dit niet zo is, want binnenkort gaat in Amerika het tweede seizoen van start.

‘X2', 20u40 op CAZ

De Marvel-superhelden zitten met ne stouterik in de rangen. Voila, onze korte samenvatting van ‘X2'.

‘Keeping Faith’, 22u op BBC 1

Een uitstekende Welshe dramareeks over een advocate, Faith. Voila, tot daar de korte samenvatting. Wat moet u nog weten? Dat BBC 1 vanavond de laatste aflevering van het tweede seizoen uitzendt, bijvoorbeeld. En dat je daarvoor om 22u moet afstemmen op de Britse zender, dat misschien ook.