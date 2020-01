TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 14 januari IDR

14 januari 2020

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken.

‘Zie mij graag’, 20u40 op Een

Goed nieuws voor de fans van de tragikomische serie ‘Zie mij graag’, want sinds vorige week loopt op Eén het derde seizoen van de tragikomische reeks. In de aflevering van vanavond draait alles om Eva (Annabet Ampofo), de 16-jarige dochter van Jean-Philippe (Warre Borgmans). Ze is geschorst op internaat en wil terug thuis komen wonen. Anna (Alejandra Theus) wil de perfecte plusouder zijn, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht...

‘Brain Man’, 21u20 op Canvas

Meer zin in een wetenschappelijk onderbouwde reeks? Ook dan zit je goed bij de openbare omroep, al moet je wel zappen naar Canvas. Daar is het de beurt aan de tweede aflevering van ‘Brain Man’, een vijfdelige reeks waarin Otto-Jan Ham onderzoekt of het mogelijk is de werking van je hersenen te verbeteren. Otto-Jan - die zich aan een reeks experimenten waagt - krijgt daarbij de hulp van zijn Woestijnvis-collega Bart Van Peer, een wetenschapper van opleiding. Vanavond trekt het duo onder andere naar IJsland, waar ze willen ontdekken of je je brein kan boosten door in ijskoud water te springen. Als wij mogen kiezen? Liever dom dan te bevriezen voor de wetenschap...

‘Groeten Uit’, 20u35 op VTM

Vorige week mochten Jean-Marie Pfaff, zijn echtgenote Carmen en hun kleinkinderen het nieuwe seizoen van ‘Groeten Uit’ uit op gang trappen. De bekendste keepersfamilie van ons land werd teruggeflitst naar 1965, en dat leverde heel wat hilarische momenten op. Vanavond is het de beurt aan Goedele Liekens en haar dochters Merel en Celeste. Zij keren terug naar 1975, het jaar waarin Goedele 12 jaar oud werd. Of dat net zo’n leuke televisie oplevert, ontdek je vanaf 20u35 op VTM.

‘Boerenjaar’, 21u15 op VIER

Eerlijk? Na het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ voelden wij een prangend gemis naar agrarische televisie. Gelukkig weten ze bij VIER hoe ze dat gevoel kunnen laten verdwijnen, want zij zenden vanavond de tweede aflevering van ‘Boerenjaar’ uit. Vorige week kon het programma ons niet helemaal overtuigen, maar we hopen echt dat de landbouwersfamilies vandaag ons ongelijk bewijzen!

‘ Enemy of the State ’, 22u20 op Q2

Meer zin in een film vanavond? Dan kunnen we nog ‘Enemy of the State’ aanbevelen. Daarin kruipt Will Smith in de huid van advocaat Robert Clayton Dean, die toevallig in het bezit komt van een tape waarop de moord op een senator te zien valt. En dat blijft uiteraard niet zonder gevolgen...