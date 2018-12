TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

25 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Telefacts Winter’, 21u40 op VTM

Ze won ‘De Slimste Mens ter wereld’ net niet, maar gelukkig hoeven we nog geen afscheid te nemen van Julie Colpaert op televisie. Zo presenteert Julie vanavond alweer een nieuwe aflevering van ‘Telefacts winter’ en da’s deze keer - hoe kan het ook anders? - eentje die volledig in het teken staat van Kerstmis. Vanavond krijgen we een inkijkje achter de schermen bij de meest exclusieve kerstdiners ter wereld. Wij zijn al content met ons eenvoudig menuutje uit de Colruyt, maar er zijn met Kerst ook mensen die menu’s van tienduizenden euro’s serveren. Gek of geniaal? Aan u de keuze...

‘My Brilliant Friend’, 21u45 op Canvas

Vanavond kan je op Canvas terecht voor ‘My Brilliant Friend’, een Italiaanse HBO-sensatie over het leven van twee vriendinnen die in de jaren ‘50 opgroeien in een volksbuurt in Napels. De Britse krant ‘The Guardian’ omschrijft de reeks als fantastisch en ook andere mediakanalen strooien kwistig met superlatieven. Geloof ons: de niet-kijkers hebben deze keer écht ongelijk.

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

We hebben er lang op moeten wachten, maar stylist Jani Kazaltzis is ein-de-lijk terug met een nieuw seizoen van ‘Zo man zo vrouw’. Da’s niet langer meer te zien op Vijf, maar wel op Vier. En om die promotie te vieren, mag Jani vanavond aan de slag met een heus Bv-koppel. Niemand minder dan voormalig wielervedette Niels Albert en z’n partner Valeska schakelen de modekenner in voor een feestelijke make-over.

‘This Is Us’, 22u10 op Vitaya

Toegegeven: in Amerika is dramareeks ‘This Is Us’ al langer een hype. Vanaf vanavond kan u op Vitaya ontdekken of dat ook terecht is.

‘George Michael: Freedom’, 22u50

‘Last Christmas, I gave you my heart...’ moet zo ongeveer een van de absolute klassiekers zijn die ieder jaar in de kerstperiode mee gekweeld worden. En dat hebben we uiteraard te danken aan Wham!, de groep van de -ondertussen overleden - Britse popster George Michael. Een tot de verbeelding sprekende figuur, en bijgevolg dus ook een dankbaar onderwerp voor een docu. Aanrader!