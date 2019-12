TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 18 december IDR

18 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Winteruur’, 22u10 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan funny guy Geert Hoste. Wij zijn alvast benieuwd wat hij komt declameren...

‘Code van Coppens’, 20u35 op VTM

Een escape room op tv, dat is de korte samenvatting van ‘Code van Coppens’, het nieuwste programma van Staf en Mathias Coppens. In deze achtste aflevering geven Staf en Mathias aan Ruth Beeckmans en Charlotte Timmers en Sven De Ridder en Rob Vanoudenhoven de opdracht om zich te ontpoppen tot echte avonturiers. Hierdoor komen ze terecht in een kamer vol puzzels, opdrachten en proeven, die ze om ter snelst tot een goed einde moeten brengen. Of ze dat net als Olga Leyers aanpakken (zie bovenstaand filmpje), kan je vanavond zelf ontdekken.

‘Bake Off kerstspecial’, 20u35 op VIER

Enkele weken geleden kroonde Jaline Vandromme zich tot winnares van ‘Bake Off Vlaanderen 2019’, maar speciaal voor Kerstmis hebben Wim Opbrouck en zijn juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn hun tent nog eens opengezet voor een sfeervol bakfestijn. Deze keer nemen vier BV’s deel aan de wedstrijd: Tine Embrechts, Ben Segers, Cath Luyten en ‘De Slimste Mens’-jurylid Jeroom. Wij zijn alvast benieuwd wie van de vier zich de beste BV-bakker mag noemen!