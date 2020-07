TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 1 juli IDR

01 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Albatros’, vanaf vandaag op Telenet

Deze serie vertelt het verhaal van tien zwaarlijvige Vlamingen die samen naar het afslankingskamp Albatros gaan in de Ardennen. Eenmaal daar ontdekken ze dat hun probleem niet alleen fysiek is, maar dat ze ook heel wat emotionele bagage met zich meesleuren. Later dit jaar zal deze achtdelige reeks ook op Canvas te zien zijn.

‘Little women’, vanaf vandaag op Telenet



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Iets over vrouwen. Of ze ook dwerggroei hebben, moet u zelf maar ontdekken.

‘Vive la vie!’, 21u25 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Elodie Ouédraogo en Jeroom.

‘Mission: Impossible II’, 21u50 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tom Cruise die andermaal de wereld redt. Voila, nu bent u ook weer mee.

‘Bake Off @ Home’, 21u35 op Vier



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het succesvolle VIER-programma ‘Bake Off Vlaanderen’ werd de afgelopen maanden realiteit: tijdens de lockdown (her)ontdekte Vlaanderen het thuisbakken. Om dat pas verworven baktalent te omarmen, brengt VIER nog een keertje ‘Bake Off @ Home’ in stelling, waarbij de opmerkelijkste kandidaten uit de voorbije seizoenen van ‘Bake Off Vlaanderen’ bekend én onbekend bakkend Vlaanderen aanmoedigden om aan de slag te gaan in hun eigen keuken. De eer van de bekende koppen wordt in deze laatste aflevering hoog gehouden - of dat is toch de bedoeling - door Xavier Taveirne, die ook zijn petekindje Julie inschakelt.